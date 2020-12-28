Mesut Bakkal ile galibiyet hasretini bitiren Erzurumspor'da yüzler gülüyor - Son Dakika

Mesut Bakkal ile galibiyet hasretini bitiren Erzurumspor'da yüzler gülüyor

28.12.2020 11:19
Mesut Bakkal ile galibiyet hasretini bitiren Erzurumspor'da yüzler gülüyor, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, yeni teknik direktör Mesut Bakkal ile 11 hafta sonra yüzler güldü.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, yeni teknik direktör Mesut Bakkal ile 11 hafta sonra yüzler güldü.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile ikinci kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren mavi-beyazlı ekip, Özdilek yönetiminde oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı ve 9 maçta 9 puan topladı.

Erzurumspor, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle 10. hafta sonunda Özdilek ile yollarını ayırarak Hüseyin Çimşir ile anlaştı.

Çimşir yönetiminde de ligde 4 maça çıkan Erzurum ekibi, 13. haftada Beşiktaş deplasmanından 4-0'lık yenilgi alarak kötü gidişatına son veremedi.

Bu maçın ardından Çimşir ile yollarını ayıran mavi-beyazlı ekip, teknik sorumlu Şenol Fidal yönetiminde konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a da 2-1 yenilerek ligde son sıraya geriledi.

3 puan hasreti Mesut Bakkal ile bitti

Daha sonra teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşarak kötü günleri geride bırakmak isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bakkal yönetiminde deplasmanda Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı ilk maçından 3-1'lik skorla ayrılarak 11 hafta sonra 3 puan hasretini dindirdi.

Mavi-beyazlı ekip, geride kalan 15 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 12 puan topladı.

Kulübün basın sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre sonra lig maçından galibiyetle dönmekten mutlu olduklarını söyledi.

Futbolcuların güzel bir oyun sergilediğini ifade eden Dal, "Güzel oyun ve net skor oldu. 3-1'lik galibiyet takımdaki inancı tazeledi ve futbolcuların kendilerine olan güvenleri yeniden geldi. Galibiyete hasret Erzurumspor taraftarını mutlu ettiğimiz için biz de mutluyuz." dedi.

Dal, oyuncuların maça çok konsantre şekilde çıktıklarını belirterek, "Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorlardı ve herkes elinden geleni yaptı. Oynamayan arkadaşlarımız bile inanılmaz şekilde motive olmuştu. Hocamız da bugüne kadar ki oyun formatının dışında bir oyun benimsedi ve onu sahaya yansıttı. Geldiği günden beri analizler izletti. Bütün takım galibiyete kilitlenip herkes bir şekilde o inanca sahip olunca her şey güzel oluyor." diye konuştu.

"Ligin ilk yarısını güzel şekilde kapatmak istiyoruz"

Alınan bu galibiyetin futbolcular üzerinde olumlu etki oluşturduğunu vurgulayan Dal, şöyle konuştu:

"Yenilgiler takımın üzerine kara buluttu. Onun dağıldığına inanıyoruz çünkü biz bu oyuncu grubuna inanıyoruz. Bu galibiyet onları da harekete geçirecek bir motivasyon oldu. Özlediğimiz, beklediğimiz 3 puana kavuştuk. Ligin ilk yarısını güzel şekilde kapatmak istiyoruz."

Dal, kulüp başkanı Ömer Düzgün ve onursal başkan Mehmet Sekmen'in desteğiyle ihtiyaç duyulan yerlere transferlerin yapılacağını anlatarak, "İkinci yarıda daha güçlü bir Erzurumspor olacağız. Yayıncı kuruluş ve federasyon arasındaki belirsizlik herhangi bir gelirin olmaması, kulüpleri ekonomik olarak sıkıntı yaşaması bizi frenleyen gelişmeler ama Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Yeni Malatyaspor, Mesut Bakkal, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mesut Bakkal ile galibiyet hasretini bitiren Erzurumspor'da yüzler gülüyor - Son Dakika Spor


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