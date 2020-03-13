Mesut Bakkal'ın teşvik pirimi ve doping itirafının ardından Beşiktaş 1986-87 şampiyonluğunu istedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mesut Bakkal'ın teşvik pirimi ve doping itirafının ardından Beşiktaş 1986-87 şampiyonluğunu istedi - Son Dakika Dünya

Mesut Bakkal'ın teşvik pirimi ve doping itirafının ardından Beşiktaş 1986-87 şampiyonluğunu istedi

32 dakika önce

Beşiktaş, eski futbolcu Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta Galatasaray'ın Denizlispor futbolcularına teşvik primi verdiğini ve doping yaptığını itiraf etmesi üzerine TFF'ye çağrıda bulunarak 1986-87 şampiyonluğunun kendilerine verilmesini istedi.

Mesut Bakkal'ın teşvik pirimi ve doping itirafının ardından Beşiktaş 1986-87 şampiyonluğunu istedi, System.String[]

Beşiktaş Futbol Kulübü, eski futbolcu Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta Galatasaray'ın Denizlisporlu futbolculara teşvik primi verdiğini ve doping yaptığını itiraf etmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak 1986-87 şampiyonluğunun siyah beyazlı kulübe verilmesini istedi.


1986-87 sezonunda Galatasaray 54 puanla Beşiktaş'ın 1 puan önünde şampiyon olmuştu.

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Mesut Bakkal, Galatasaray, Beşiktaş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:47 
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