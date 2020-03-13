Mesut Bakkal'ın teşvik pirimi ve doping itirafının ardından Beşiktaş 1986-87 şampiyonluğunu istedi

Beşiktaş Futbol Kulübü, eski futbolcu Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta Galatasaray'ın Denizlisporlu futbolculara teşvik primi verdiğini ve doping yaptığını itiraf etmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak 1986-87 şampiyonluğunun siyah beyazlı kulübe verilmesini istedi.



1986-87 sezonunda Galatasaray 54 puanla Beşiktaş'ın 1 puan önünde şampiyon olmuştu.