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Mesut Bakkal'ın teşvik pirimi ve doping itirafının ardından Beşiktaş 1986-87 şampiyonluğunu istedi
32 dakika önce
Beşiktaş, eski futbolcu Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta Galatasaray'ın Denizlispor futbolcularına teşvik primi verdiğini ve doping yaptığını itiraf etmesi üzerine TFF'ye çağrıda bulunarak 1986-87 şampiyonluğunun kendilerine verilmesini istedi.
Beşiktaş Futbol Kulübü, eski futbolcu Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta Galatasaray'ın Denizlisporlu futbolculara teşvik primi verdiğini ve doping yaptığını itiraf etmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak 1986-87 şampiyonluğunun siyah beyazlı kulübe verilmesini istedi.
1986-87 sezonunda Galatasaray 54 puanla Beşiktaş'ın 1 puan önünde şampiyon olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:47
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