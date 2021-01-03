Mesut Bakkal: "Pozisyon vermeden bitirdiğimiz maçta mağlup olsaydık üzülürdüm" - Son Dakika

Mesut Bakkal: "Pozisyon vermeden bitirdiğimiz maçta mağlup olsaydık üzülürdüm"

03.01.2021 03:43
Mesut Bakkal:

- Mesut Bakkal: "Pozisyon vermeden bitirdiğimiz maçta mağlup olsaydık üzülürdüm" "Oyuncularımla bir yıkıntıdan çıkmaya çalışıyoruz" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Erzurum'da ilk maçı olduğunu belirterek, "Pozisyon vermeden bitirdiğimiz maçta mağlup olsaydık üzülürdüm" dedi.

- Mesut Bakkal: "Pozisyon vermeden bitirdiğimiz maçta mağlup olsaydık üzülürdüm"

"Oyuncularımla bir yıkıntıdan çıkmaya çalışıyoruz"

ERZURUM - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Erzurum'da ilk maçı olduğunu belirterek, "Pozisyon vermeden bitirdiğimiz maçta mağlup olsaydık üzülürdüm" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında evinde karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakkal, "Bu futbolla mağlup olsaydık üzülürdüm. Yani hafta boyunca çalıştığımız taktik anlayış, oyun disiplini aynı Malatya maçı gibi devam etti. Talihsiz bir uzaklaştırma topu Kaan'ın rakibin sırtına çarpan tabi istemez çocuk. Yediğimiz gol. 2 haftadır hoşuma giden şey şu yenik duruma düştükten sonra bile maçı koparma çabası bize ileriki günlerde çok şey kazandıracaktır. Zor bir dönemden geçiyoruz. Herkes stresli tabii ki. Bence alınan puan puandır. Çünkü mağlubiyet kulüp ve takım üzerinde demorolize eder. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz maçta mağlup olsaydık üzülürdüm. Devam edeceğiz 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Ben oyuncularımın benden sonraki gösterdikleri istek, arzu performans için kutluyorum. Hakikaten bayağı bir yıkıntıdan çıkmaya çalışıyoruz. Moral olarak hem kulübün hem benim desteğimle bayağı güzel şeyler olmaya başladı. Ama daha iyi olacağız diye düşünüyorum. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp devam edeceğiz. Sahanın durumuyla ilgili daha öncede birkaç arkadaş söylemişti. Ama olan bu bunla oynayacağız. Yeni bir saha yapacak halimiz yok. Özverili oynayan oyuncularımı kutluyorum" dedi.

"Camia olarak bulunduğu yeri hak etmeyen bir Erzurumspor var"

Lig iyi tanımanın çok önemli olduğunu ifade eden Bakkal, "Yani biraz bunu söyleyeyim. Yıllardan beri çalışıyorum. 10-11 takım kurtardım. Neler yaptın derseniz; doğruları söyledim. Yapması gerektiğini anlattım. Mücadele etmeden maç kazanılmayacağını anlattım. Kulüp de destek verdi. Zaten bu kurulan grubun çoğunun yüzde 60-70'inin ortaya koyduğu performans bu değildi. Kendilerdi de biliyordu. Benim en büyük kazancım çok güzel tepki verdiler. Neden verdiler? Şimdi kesinlikle hiç övmedim, sırtlarını sıvazlamadım. 9 puandaydık, 27 gol yemiş bir takım. Neyin iyisini söyleyecektik. Bu şekilde devam edersek düşmemiz kaçınılmaz, ne yapacağız, mücadele edeceğiz. Kadroda oynamalar yaptık, oyuncuya göre sistem belirledik. Bugün de tuttu, Malatya maçında da tuttu. Bugün özellikle öndeki adamlar biraz daha hareketli olsa biz bu maçı kazanırdık. Zor bir süreçten geçiyoruz. Kaderci, mağlubiyeti kabul eden bir takım hüviyeti vardı. Böyle oyuncularla çalışmayacağım dedim. Düşebilir kümede kalabiliriz ama sahada karakter olması gerekir. Karakter yeteneği yönetir. Bu oyunculara teşekkür ediyorum. Saygılı, kuralcı, disiplinli gidiyor. Camia olarak bulunduğu yeri hak etmeyen bir Erzurumspor var" açıklamalarında bulundu.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesut Bakkal: 'Pozisyon vermeden bitirdiğimiz maçta mağlup olsaydık üzülürdüm' - Son Dakika Spor


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