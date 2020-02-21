Mesut Barzani: "ABD, Irak'ı terk ederse 6 ay sonra DEAŞ geri gelir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mesut Barzani: 'ABD, Irak'ı terk ederse 6 ay sonra DEAŞ geri gelir' - Son Dakika

Mesut Barzani: "ABD, Irak'ı terk ederse 6 ay sonra DEAŞ geri gelir"

7 saat önce

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılmasına karşı olduklarını ve koalisyon güçlerinin ayrılması durumunda 6 ay sonra DEAŞ'ın daha güçlü şekilde ülkeye döneceğini söyledi.

Mesut Barzani:

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılmasına karşı olduklarını ve koalisyon güçlerinin ayrılması durumunda 6 ay sonra DEAŞ'ın daha güçlü şekilde ülkeye döneceğini söyledi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Barzani, ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çıkarılması konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barzani, "2011'de de ABD güçlerinin Irak'tan çıkmasına karşıydım. Eğer ABD güçleri olsaydı DEAŞ Irak ordusunu yenemez ve IKBY'yi tehdit etmezdi. ABD ve koalisyon güçleri ülkeyi terk ederse DEAŞ, 6 ay sonra daha güçlü şekilde ülkeye geri gelir. ABD askerlerinin halihazırda ülkede kalması önemlidir." diye konuştu.


ABD'nin Ekim 2017'de IKBY'de yapılan referanduma karşı olmadığını savunan Barzani, Washington'un daha sonra Bağdat yönetiminin yanında yer alarak kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.


KDP lideri ayrıca Kerkük kentinin Haşdi Şabi'nin askeri işgali altında olduğunu ve Kürtlerin dışlandığını ileri sürerek, "bu durumu sonsuza kadar kabul etmeyeceklerini" söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mesut Barzani, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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