Mesut Barzani'den Elazığ depremi için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Mesut Barzani'den Elazığ depremi için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Mesut Barzani'den Elazığ depremi için başsağlığı mesajı, System.String[]

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kürdistan Demokrat Partisi'nin resmi internet sitesi KDP.info'da mesajı yayımlanan Barzani, Türkiye'de dün akşam meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Barzani, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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