Son Dakika Haberleri: Mesut Barzani'den Türkmen ve Hristiyanlar için "azınlık" tanımlamasına tepki
Son Dakika Güncel Haber

Mesut Barzani'den Türkmen ve Hristiyanlar için "azınlık" tanımlamasına tepki

2 gün önce

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani, bölgedeki Türkmen ve Hristiyanların "azınlık" olarak tanımlanmasını doğru bulmadığını belirtti.

Mesut Barzani'den Türkmen ve Hristiyanlar için
Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani, bölgedeki Türkmen ve Hristiyanların "azınlık" olarak tanımlanmasını doğru bulmadığını belirtti.
Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KDP Genel Başkanı, IKBY Meclisi'ndeki Türkmen ve Hristiyan milletvekilleri bir araya geldi.
Erbil'deki konutunda gerçekleştirdiği görüşmede Barzani, Türkmen ve Hristiyan milletvekilleriyle, bölgede yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler ve IKBY'deki siyasi süreç hakkında görüş alış verişinde bulundu.
IKBY'deki tüm unsurların haklarının Anayasa çerçevesinde korunduğunu belirten Barzani, etnik veya dini herhangi bir ayrımcılığa izin verilmediğini, herkesin eşit olduğunu ifade etti.
Eski IKBY Başkanı, bölgede herhangi bir unsur için "azınlık" ifadesinin kullanılmaması gerektiğini dile getirdi.
Türkmen ve Hristiyanlar için kota sisteminin uygulandığı 111 sandalyeli IKBY Meclisi'nde, 5 Türkmen ve 6 Hristiyan milletvekili bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:18 Kaynak: AA
Irak Bölgesel Yönetimi, Mesut Barzani, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar 8 askerimizi şehit eden 2'si yabancı uyruklu 4 terörist tutuklandı HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu İstanbul Kağıthane'de PTT şubesinde soygun!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:20:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mesut Barzani'den Türkmen ve Hristiyanlar için "azınlık" tanımlamasına tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]