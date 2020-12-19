Mesut Dilsöz: "Kısıtlı bir kadromuz var" - Son Dakika

Mesut Dilsöz: "Kısıtlı bir kadromuz var"

19.12.2020 23:26

- Mesut Dilsöz: "Kısıtlı bir kadromuz var" Altay karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, maça iyi başlamalarına karşın ikinci yarıda etkisiz kaldıklarını ifade etti.

- Mesut Dilsöz: "Kısıtlı bir kadromuz var"

İZMİR - Altay karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, maça iyi başlamalarına karşın ikinci yarıda etkisiz kaldıklarını ifade etti. Kısıtlı bir kadroları olduğunu söyleyen Dilsöz, "Çok fazla oyuncu değişikliği yapamıyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakaya iyi başladıklarını ve öne geçtiklerini ifade eden Dilsöz, ilk yarıda pozisyonlar ürettiklerini de sözlerine ekledi.

İkinci yarıya kötü başladıklarını belirten Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, "Kısıtlı bir kadromuz var, çok fazla oyuncu değişikliği yapamıyoruz. Kulübümüzdeki oyuncuların üçünü bu hafta profesyonel yaptık. Yediğimiz golde de pozisyon sanırım auttu. Geçen hafta da hakemlerin skora büyük etkisi vardı bizim aleyhimize. Bu hafta da takdir haklarını rakipten yana kullandılar. Giresunspor maçına hazırlanacağız. Elimizde kısıtlı bir kadro var, transfer dönemi yaklaşıyor, belirsizliklerle de mücadele ediyoruz" dedi.

Dilsöz, bir galibiyete çok ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, Giresunspor maçını kazanmak için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Mesut Dilsöz: Kısıtlı bir kadromuz var
Mesut Dilsöz: Kısıtlı bir kadromuz var
Mesut Dilsöz: Kısıtlı bir kadromuz var
Mesut Dilsöz: Kısıtlı bir kadromuz var

Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesut Dilsöz: 'Kısıtlı bir kadromuz var' - Son Dakika Spor


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