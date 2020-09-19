- Mesut Dilsöz: "Oyuncularım inanılmaz mücadele örneği gösterdi"

İSTANBUL - Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, "Oyuncularım inanılmaz mücadele örneği gösterdiler. Oyuncularımı kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Balıkesirspor deplasmanda Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyleyerek, "İnanılmaz mücadele örneği gösterdiler. Oyuncularımı kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Basit hatalar yapıyoruz, pozisyon hataları yaptık. Bunları ortadan kaldırdığımızda bu verdikleri mücadele çok daha değerli hale gelecek. Bunu sonuca yansıtmamız gerekiyor. Hata bu oyunun içinde var. Bizim de pozisyonlarımız var ve rakibimize net pozisyon vermedik. Bir penaltı pozisyonumuz var tartışmaya açık. 3 sonuçlu bir oyun. Biz de kazanabilirdik ama sonuçta mağlup olduk. Özverili mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Transfer tahtası konusunda son durumları bilmiyorum. Bizim için maç daha önemli. Önümüzdeki hafta bazı gelişmeler olabilir" dedi.