Mesut Dilsöz: "Puanlara ihtiyacımız var" - Son Dakika

Mesut Dilsöz: "Puanlara ihtiyacımız var"

29.11.2020 17:23

- Mesut Dilsöz: "Puanlara ihtiyacımız var" Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, Bandırmaspor maçının ardından, puanlara ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu maçta kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" dedi.

- Mesut Dilsöz: "Puanlara ihtiyacımız var"

BALIKESİR - Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, Bandırmaspor maçının ardından, puanlara ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu maçta kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Balıkesirspor, deplasmanda Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, "Rakibimizin yedek kalecisi bile yoktu. 30. dakikaya kadar topu yere indiremedik, iyi oynayamadık. 30. dakikadan sonra oynamaya başladık. Maçı dengeledik. İkinci yarı üstün oynamaya başladık. İyi oynarken, çıkarken top kaybediyorsun. Bunları yaptığın zaman da cezalandırılıyorsun. Oyuncularımı özverili mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Lig devam ediyor. Puanlara ihtiyacımız var. Hastalarımız var. Onları da akredite ederek yine bu kadro ile Samsunspor maçına çıkacağız. Önümüzdeki Samsun maçını kazanarak buradaki puan kaybını telafi etmeye çalışacağız. Çok maçlarımız var ama bir galibiyete ihtiyacımız olacak ısrarla önümüzdeki hafta. Samsun'u yenmek için elimizden geleni yapacağız. Daha iyi çalışıp eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.

Mesut Dilsöz: Puanlara ihtiyacımız var
Mesut Dilsöz: Puanlara ihtiyacımız var
Mesut Dilsöz: Puanlara ihtiyacımız var
Mesut Dilsöz: Puanlara ihtiyacımız var

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Samsun, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesut Dilsöz: 'Puanlara ihtiyacımız var' - Son Dakika Spor


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