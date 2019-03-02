Mesut Doğan Projelerini Anlattı

Saadet Partisi Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan, "Herkesin 24 saat güvende hissettiği bir Ankara düşünüyoruz." dedi.
Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan, bir otelde düzenlenen toplantıda Ankara için hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı. AK Parti
ve CHP
'nin adaylarının projelerini incelediğini belirten Doğan, yaşadığı şehirle ilgili proje üretme ve çözüm bulma çabasından dolayı iki adayı da tebrik ettiğini belirtti.
Doğan, "Bir insanın yaşadığı şehirle ilgili olarak veya ülkeyle ilgili olarak dertlenmesi, proje üretmesi çok değerlidir. Ancak daha yüzeysel incelerken şu duyguya kapıldım, ikisinde de çok popülist yaklaşımlar var." dedi.
Ankara'daki hedeflerini 5 maddede özetlediklerini söyleyen Doğan, şöyle devam etti:
"Biz tek merkezli olmayan, birden fazla merkezi olan bir Ankara hayal ediyoruz. Herkesin 24 saat güvende hissettiği bir Ankara düşünüyoruz. Günlük hayatın ucuz, insan hayatının değerli olduğu bir başkent hayal ediyoruz. Yaşam kalitesi yüksek, yeşil ve yaşanabilir bir Ankara hayal ediyoruz. Her insanımızın tüm projelerde karar verme sürecinde aktif katılımının olduğu bir Ankara hayal ediyoruz."