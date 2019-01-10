Mesut Kocagöz'ün Büyükşehir'deki Tüm Görevlerine Son Verildi
1 saat önce
AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Mesut Kocagöz'ün Büyükşehir'deki tüm görevlerine son verildiği bildirildi.
AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Mesut Kocagöz'ün Büyükşehir'deki tüm görevlerine son verildiği bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılan yazılı açıklamada Kocagöz'ün bir süreden beri parti disiplinine, siyasi ilke ve nezakete aykırı başka siyasi partiler ile görüşmeler yaptığı iddiaları üzerine Başkan Türel tarafından tüm görevlerinden alındığı bildirildi. Mesut Kocagöz, ANET Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Antalya Hayvancılık A. Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekteydi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:57 Kaynak: İHA
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