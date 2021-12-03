"Mesut komiser" hayranı özel öğrenci temsili emniyet müdürü oldu - Son Dakika

Iğdır'da yaşayan ve bir televizyon dizisinde "Mesut komiser" karakterini canlandıran oyuncu Şevket Çoruh hayranı olan özel öğrenci Ferdi Yulu, temsili emniyet müdürü olup ekipleri denetledi.

İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel öğrenci Ferdi Yulu ile bir araya geldi.

İkamet ettiği Panik köyünden, Yonca ve korumaları tarafından makam aracıyla alınan Yulu, bir günlüğüne emniyet müdürü oldu. Yulu, Yonca ile kentteki uygulama noktalarına gidip polislerin çalışmalarını denetledi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet müdürü yeleğini giyerek Yonca'nın makamına oturan öğrenciye, günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Yonca, AA muhabirine, bugünün özel bir gün olduğunu belirterek, "Emniyet Müdürlüğü olarak tek çabamız insanların mutlu olması. Ferdi Yulu gibi özel insanların mutlu olması bizi ayrıca sevindiriyor. İnsanlarımızın yüzünde bir gülümseme oluşturabilirsek ne mutlu bize." dedi.

Mesut komiser Ferdi için video çekecek

Polis teşkilatının insanların mutluluğu için çalıştığını vurgulayan Yonca, "Bütün halkımız için böyle düşünüyoruz ama özel insanlarımızın mutluluğu daha kıymetli bizim için. İnşallah Ferdi'nin hayat boyu yüzü güler. Polis sevgisinin de bizim için ayrıca bir kıymeti var. Mesut komisere ulaştık, Ferdi'nin durumunu anlattık. Kendisi de Ferdi için bir video çekip gönderecek." diye konuştu.

Yulu, programın ardından Yonca'nın makam aracı ve korumalarınca köydeki evine götürüldü.