Mesut Mestan: "Bursaspor layık olduğu Süper Lig'e 2 hafta sona ulaşacaktır..." - Son Dakika

Mesut Mestan: "Bursaspor layık olduğu Süper Lig'e 2 hafta sona ulaşacaktır..."

Türk futbol tarihine yaşadığı şampiyonlukla adını yazdıran Bursaspor, en önemli sezonlarından birini geçiriyor.

Türk futbol tarihine yaşadığı şampiyonlukla adını yazdıran Bursaspor, en önemli sezonlarından birini geçiriyor.

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Geçen sezon düştüğü TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmek için kritik maçlara çıkan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başladığı sezonda yoluna devre arasına doğru İbrahim Üzülmez ile devam etti.


Üzülmez ile istenilen sonuçlar alınamayınca 30. haftada takımın başına İrfan Buz getirildi.


- İrfan Buz kayıpsız gidiyor


Teknik direktör İrfan Buz, Bursaspor'un başında çıktığı 3 maçı da üçer puanla tamamlamayı başardı.


Buz yönetimindeki Bursa temsilcisi, iç sahada Adanaspor ile Altınordu'yu, deplasmanda ise Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.


Son 2 maç kaderini belirleyecek


Bursaspor, son 2 haftada önce sahasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda ise Hatayspor ile karşılaşacak.


Yeşil-beyazlılar bu maçları kazansa bile Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.


Ligin 33. haftasında lider Hatayspor, düşmesi kesinleşen Adanaspor'a konuk olacak.


İkinci sırada bulunan Erzurumspor ise play-off mücadelesi veren ve 7. sırada bulunan Altay'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.


"Bursaspor layık olduğu Süper Lig'e 2 hafta sona ulaşacaktır"


Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu karşısında önemli bir 3 puana imza attıklarını söyledi.


Maçta 10 kişi kalmalarına rağmen savaşarak galibiyete uzandıklarını belirten Mestan, şöyle konuştu:


"Kırmızı kart görüp 10 kişi kaldık ama oyunu, mücadeleyi bırakmadık. Bizim için önemli bir maçtı ve kazanmayı bildik. Önemli 2 maç kaldı. Camiamız her zaman olduğu gibi bu süreçte de bizi yalnız bırakmasın. Kenetlenmeye ihtiyacımız var. Bursaspor hak ettiği Süper Lig'e 2 hafta sona ulaşacaktır."


Mesut Mestan, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:44 

Son Dakika Spor Mesut Mestan: 'Bursaspor layık olduğu Süper Lig'e 2 hafta sona ulaşacaktır...' - Son Dakika Spor
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