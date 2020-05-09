Mesut Mestan: "Bursaspor sahadan kaçmaz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mesut Mestan: 'Bursaspor sahadan kaçmaz' - Son Dakika Spor

Mesut Mestan: "Bursaspor sahadan kaçmaz"

6 saat önce

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, koronavirüs salgını sürecinden liglerin yeniden oynanmasına, Süper Lig hedeflerinden kulübün mali yapısına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Mesut Mestan:

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, koronavirüs salgını sürecinden liglerin yeniden oynanmasına, Süper Lig hedeflerinden kulübün mali yapısına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.


ÇOK ŞÜKÜR TESTLER NEGATİF ÇIKTI


Koronavirüs pandemisi nedeniyle herkesin tedirgin olduğunu dile getiren başkan Mestan, önlemlerini alarak bu süreci atlatmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Futbolcuların da şu an tedirginlik yaşadığını ancak ilerleyen süreçte tedirginliklerini atacaklarını umut ettiğini ifade eden başkan Mestan, Çok şükür yaptığımız koronavirüs testleri negatif çıktı. Bu testi, 15 gün sonra da Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık İl Müdürlüğümüzün doğrultusunda yeniden yapacağız. Önlemlerimizi alıyoruz, bu önlemleri asla gevşetmeyeceğiz. Oyuncularımızın bazıları bu süreçte özel hocalar tuttu ve çalışmalarına devam etti. Umuyoruz ki, ilerleyen süreçte yeniden eski performanslarına kavuşacaklar dedi.


LİDER OLARAK PUAN FARKINI AÇMAMIZ LAZIMDI ANCAK BAŞARISIZ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNMÜYORUM


Kulüp olarak sezon başında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen başkan Mestan, TFF 1inci Ligdeki konumlarını da değerlendirdi. Ara verilen ligde üçüncü basamakta yer alan ve Süper Lig iddiasını koruyan takımın durumuna ilişkin başkan Mestan, Geldiğimiz günden beridir cambazlık yapıyoruz, kaba tabir ile bazen kan kusuyoruz, kızılcık şerbeti içtim diyoruz. Bu bütçe ve sezon başındaki umutsuzluklarla takımın geldiği nokta başarı ancak sezon devam ederken, sonraki aylarda daha üst sıralarda olacağımızı düşünüyordum. Hedeflediğim; lider olarak puan farkını açmamızdı. Şu an puan farkıyla lider olmayı uygun görüyordum ancak bugünkü konumumuzda başarısızlık şeklinde bir ortam yok. Puan farkı kapanmayacak gibi değil. Bursasporun yeri her zaman Süper Ligdir, başarısız olduğumuzu düşünmüyorum, sezon başlarında bu kulübün kapanacağına dair birçok fikir ortaya atılmıştı, o dönemde bir hayli sıkıntılar yaşadık. Şehri bütünleştirmeye başladık ama şu an tam olarak konum istediğimiz düzeyde değil diye konuştu.


BURSASPOR SAHADAN KAÇMAZ


Türk futbolunda liglerin devamına yönelik farklı görüşler ortaya atılırken, başkan Mestan Bursaspor Kulübü olarak bu noktadaki tutumlarını da belirterek, Şu an farklı görüşler var, ligleri oynat ki hak eden çıksın, oynanmasın diye hiçbir zaman söylemedik. Bursaspor sahadan kaçmaz. 3 takım düşmesin, 3 takım çıksın gibisinden de görüşler yoğunlaşıyor, ligler böyle tescil edilsin de kolay yoldan çıkalım diye düşünmedik. İnsan hayatı çok önemli, inşallah herkesin koronavirüs testi negatif testi çıkar ve herkes sahada kazanır. Şayet vakalar artarsa ve durum liglerin tescil edilmesine gelirse biz de Süper Lige üçüncü olarak çıkarız, bu duruma gelirsek iki takım çıkarıp, play-off oynatmak olmaz. Biz de camia olarak sesimizi yükseltir, gerekli mercilere de gideriz. Biz futbolu, taraftarımızı özledik. Bugünkü yaşananlarda dezavantajımızın taraftarımızın iç sahada olmaması, biz taraftarımızla güçlüyüz. Gönlüm taraftarımızla oynamak ister ancak insan sağlığı çok daha önemli, virüsün bulaşmasındansa taraftarsız oynamayı kabul ediyoruz değerlendirmesinde bulundu.


ESKİ OYUNCULARIN BURSASPORA KARŞI İYİ NİYETLERİNİN KALMADIĞINI GÖRMEK BENİ ÜZDÜ


Göreve geldikleri ilk günden itibaren kulübün mali yapısını düzeltme adına yoğun çaba gösterdiklerine işaret eden başkan Mestan, özellikle bir takım sıkıntılar yaşadıklarını da kaydederek Kongrede transfer tahtasını açabilmemiz için 24 milyon lira borç görünüyordu, tekrar inceleyince acil ödenmesi gereken miktarların öyle olmadığını gördük. Tahtayı açana dek yine zorluklar yaşadık, ödeme alacakları vardı, SSKyı, vergileri kimse bilmiyordu. Oyuncular öfkeliydi, herkes ödemesinin yüzde 100ünü aldı. Bu dönemde bir hayli zorlandık. Yıllarca Bursasporda top koşturmuş oyuncuların, Bursaspora karşı iyi niyetlerinin kalmadığını görmek, söylenen laflar beni üzdü. Camia konusunda serzenişte bulundular. Bursaspor bizim için çok büyük bir markadır, hayalimiz hep Bursaspordur. Beni üzen bizim için bu denli önemli olan kulüp ile alakalı bu bakış açısı oldu dedi.


HEDEFİMİZ VAKIFKÖYDEN OYUNCULAR YETİŞTİREREK, YURT DIŞINA GÖNDERMEK


Kulübe maddi katkının asla küçüğü, büyüğü olmayacağını söyleyen başkan Mestan, 2009/10 sezonunda ulaşılan Süper Lig şampiyonluğunun ise, Bursaspor camiasının bir bütünün başarısı olduğunu dile getirdi. başkan Mestan, Şampiyonluk bir kişinin eseri değil, o yıl içerisinde futbolculardan, teknik heyetine, kulüp personeline, iş insanlarına, medyasına kadar pek çok insanın, bütün bir camianın emeği vardı. Bu noktada kimin küçücük dahi emeği varsa Allah hepsinden razı olsun. 2009/10 şampiyon döneminde bir bütündük, bu birliktelik bizi başarıya götürdü. O sene taraftarımız da Fair-Play ödülü aldı. Bu sene baktığımızda cezalar alıyoruz, bu sadece bizimle değil son yıllardaki yönetimle de alakalı. Son 5-6 yıldır Bursaspor kötü gittiğinden kaynaklanıyor. Bu süreci bir çırpıda halledemeyiz ama bu süreçte hem özgüvenimizi yeniden oluşturacağız hem de camia olarak birbirimize inanacağız. Başkan kim oluyorsa da arkasında duracağız. Bursasporun kendi öz sermayesine, öz kaynağına dönmesi gerekiyor. İnsanlara yük olmadan, insanlar gönülden yardımda bulunmalı. Bursaspor altyapı oyuncularıyla birlikte kendi gelirlerini oluşturmalı. Bugün bir kuruş gelirimiz yok, eskiden otopark, benzinlik vardı oradan mutfak masrafı geliyordu ama şu an elimizde bir tek Vakıfköy var. Hedefimiz buradan oyuncuları yetiştirerek yurt dışına satıp, hem kulübe, hem de oyuncuların kendi gelişimlerine katkı sağlamak şeklinde konuştu.


HERKESİN ALIN TERİ KUTSALDIR


Personel maaşları ile ilgili de görüşlerini paylaşan başkan Mestan, Herkesin alın teri kutsaldır, evine ekmek götürecektir. İçimizde kim sıkışıyorsa kapımız açık, çalışan arkadaşlarımıza da destek oluyoruz. Tamamen algı oluşturma peşinde olanlar var, insanlar gerçekleri görsünler. Şu an kulübe bir kuruş para girmiyor, devre arasında da dile getirdiğim buydu. Kendi imkanlarımızla bir bütçe oluşturduk, kent dinamikleriyle bir araya gelip bağış kampanyası yaptık. Geçen maaşları kendi imkanlarımla dağıttım, son 10 yılın borcunu bizlere yüklemek doğru değil. İlerleyen dönemde Bursasporun borçları, Süper Lige yükselmesi, transfer bütçesinin az hata ile oluşturulması ve doğru yönetilmesiyle ödenebilir hale gelecektir. Öyle bir algı var ki, iş insanları yardımlarının yerine ulaşmadığını düşünüyor, yüzümüze söyleyenler de oldu. Tedirgin olan iş insanlarımız var, samimi olarak söylüyorum ki biz, borca sokmadan bugüne kadar yönetimimiz süresince getirdik dedi.


STADYUMUN İSİM HAKKI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR


Başkan Mestan, stadyumun isim hakkı ile çabalarının sürdüğünü de dile getirerek, küresel düzeydeki ekonomik krizin ve koronavirüs pandemisinin bu süreci etkilediğini ifade etti. Stadyumun kafa işlemleri hakkında çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen başkan Mestan, kafa kısmında son rötuşların yapıldığını duyurdu. Stadyumdan gelir elde etmek istediklerini de beliren Mestan, salgın nedeniyle çoğu işletmelerin kapalı olmasıyla birlikte buradaki dükkanları da kiraya veremediklerini ve daha önce de yaptıkları görüşmelerde Bursasporun menfaatine yol alamadıklarını bildirdi.


SÜPER LİGDE ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ YILDAKİ FUTBOLCU KAYNAŞMASINI OLUŞTURDUK


Koronavirüs pandemisi nedeniyle, kulüp-oyuncu arasındaki sözleşmelere de değinen başkan Mestan, Ben iki türlü bakıyorum; hem kulüp yönünden, hem de futbolcu yönünden. Futbolcu ile kontrat yapıyoruz, indirim talep edebiliriz ancak futbolcuyu 34 maç oynatınca, futbolcu Başkanım ben sorumluluğu yerine getirdim, niye indirim istiyorsunuz? diyebilir, bu yönden de bakmak gerekiyor. Şöyle yapabiliriz; gelirlerimiz düştü, futbolcuya kulübün mali yapısını anlatarak, gelirlerin düştüğünü ifade ederek içerisinde bulunduğumuz zor durumda destek beklersek, indirim kabul edeceklerini düşünüyorum. Bir şeyin kararını ortak almak lazım. Kulüpte baktığımızda şampiyonluk yılındaki futbolcu kaynaşmasını oluşturduk. Hepsi mutlu. Paralarını eksik almalarına rağmen mutlular, onlar da Bursaspora gelirken, kulübün gerçeklerini biliyorlardı. TFF 1inci Ligin gelirleri 12 milyon TL'yi geçmiyor, o paralar da bize gelmeden borçlara gidiyor diye konuştu.


BURSASPORUN YARIŞMACI BİR PİLOT TAKIMA İHTİYACI VAR


Bursasporun pilot bir takıma ihtiyacının bulunduğunu vurgulayan başkan Mestan, Biz kiralık oyuncularımız da dahil tüm oyuncularımızı topladık, gözden geçirdik. 28 futbolcu var ama altyapıdan 4-5 oyuncu daha almak istiyorum ancak antrenmanda kalabalık olduğu için alamıyorum, oyuncular kötü diye değil, onlara yer açamıyoruz. O yüzden bize bir pilot takım lazım. Karacabey Belediyespor ile inşallah anlaşırız, dışarıya vereceğimize Karacabeye veririz. Hazır olarak Bursaspora gelirler, Bursasporun yarışmacı bir pilot takıma ihtiyacı var. Süper Lige çıktığımızda da altyapıdan çıkan oyuncu direkt olarak Süper Lige dahil edemezsiniz, bir geçi süreci olmalı. Sadece antrenman yapsın diye oyuncuları tutmak istemiyoruz, kiralık oyuncularımızı da yakından takip ediyorum. Rapor istedim, yakından bakıyorum. Hepsi Bursasporun oyuncuları, Bursaspor genç oyuncularının sayesinde Süper Lige çıkacak ifadelerini kullandı.


Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık kontratlarının bulunduğunu belirten başkan Mestan, oyuncuların da büyük bölümünün önümüzdeki yıl da kontratlarının devam edeceğini kaydetti.


OYUNCULARIMIZ SÜPER LİG KALİTESİNDE


İbrahim Üzülmez ile yola devam edeceklerini söyleyen başkan Mestan, İnşallah Süper Lige çıkacağız. Oyuncularımız da Süper Lig kalitesinde, devre arasında gelen oyuncularımızın da hepsi Süper Ligden geldi. Bunların yanına 3-4 agresif bir takım oyuncusu almamız gerekebilir. Ne yapıp ne edip Süper Lige çıkacağız. Süper Lige çıkmama gibi bir planımız yok. Allah korusun, seneye burada kalırsak daha büyük sıkıntılar olacaktır. Bankalar ve FIFA ile ikili görüşmelerle şimdilik sorunları hallettik ancak FIFAya 6 milyon Euro ödenmesi lazım. Bu yıl çıkamazsak Bursasporu kötü günler bekler, o yüzden Süper Lige çıkarak ödenebilir bir borç ile, gençleri kazanan ve gündem oluşturan bir takım ile mücadele etmeyi arzu ediyorum. Çıkamama düşüncem hiçbir zaman olmadı. Şu an enerjimizi tamamen son 6 maça saklıyoruz. Hedefimiz Süper Lig dedi.


6 PUAN, 500 BİN LİRADAN DAHA ÖNEMLİ


Sezon içerisinde görevine son verilen Yalçın Koşukavakın, iki hafta daha takımın başında kalsaydı tazminat maddesinin olmayacağını doğrulayan başkan Mestan, İki hafta daha kalsaydı, iki maçı da kaybetseydik; bir yanda 500 bin lira tazminat, bir yanda alamayacağımız 6 puan olacaktı. Takım yokuş aşağı inmişse her türlü riski göze alırım. Bizim bu konudaki bütçemiz, diğer kulüplerin teknik direktörlere ve futbolculara ayırdığı bütçeleri geçmiyor. Hatta bazı kulüplerden daha düşüğüz. Biz Bursasporuz, Bursaspora başkansanız Bursaspora alacağınız teknik direktör ve oyuncular da Bursaspora yakışan olmalı. 500 bin lira Bursasporu ne batırır, ne çıkarır ancak benim için 6 puan çok daha önemliydi bu paradan şeklinde konuştu.


MİLLİ TAKIMLARIN BEL KEMİĞİYİZ


Hakem konusuna da değinen başkan Mestan, Biz kimseden taviz de beklemedik, lütuf da. Saha içerisinde kazanmak istedik, görüşmelerimiz, uyarılarımız oldu. Detayların paylaşılması doğru olmaz. Bursasporun büyüklüğünü herkes kabul ediyor. Türk futboluna katkı yapmasını da herkes istiyor. Milli takımların bel kemiğiyiz. Bursasporun zor durumda olması, Türk futboluna zarar verir. Sessiz kalmıyoruz, bunu herkes bilsin. Tüm görüşmelerimizi yapıyoruz dedi.


BASKETBOL TAKIMI BAŞARILAR YAKALADI


Frutti Extra Bursasporun da ayrı bir keyif kattığının altını çizen Mestan, bu noktada basketbol takımını çok yakından takip ettiğini ve Levent Kızıl ile Ömer Kızılın Bursaspora uzun yıllardır destek verdiğini söyledi. Kendilerine ve tüm basketbol şubesinin görevlilerine teşekkür eden başkan Mestan, kısıtlı bir bütçe ile takımın çok önemli bir başarı sağladığını ve seneye çok daha güzel işlerin yapılacağını bildirdi. Mesut Mestan, şu süreçte kadın futbol takımı şubesi açmayı düşünmediklerini de ifade ederek, tüm enerjilerinin kulübün mali yapısını daha da iyileştirerek, sportif başarılar sağlamak olduğunu dile getirdi.


HAK YİYEMEZSİNİZ


Mestan ayrıca, Vakıfköydeki torpil iddialarına da sert cevap vererek, Özellikle altyapıdaki koordinatörümüze dedim ki, Oğlum dahi olsa faydası bulunmayacaksa oynatmayacaksın. Hiçbir şekilde faydalı olacak oyuncuların önü kesilemez. Hak yiyemezsiniz. Çok şükür biz de böyle bir şey yok, olamaz da. Olmamalı da, hak yemiş olursunuz. Atılan iftiraların altını doldurmak lazım, Allah da insanlardan hesap sorar dedi.


ÇOK SABRETTİK, 6 FİNAL MAÇIMIZ KALDI


Son olarak taraftara da seslenen başkan Mestan, Taraftarımız anlayışlı olsunlar. Takıma destek olmak için, iyi günde de kötü günde de ellerinden geleni yapıyorlar. Bir tane Bursasporumuz var. Bugün buradayız, yarın yokuz bu koltuk bize emanet. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bursaspor camiası taraftarıyla büyük. Hem kendimizi, hem kulübü geliştireceğiz. İnşallah Süper Lige yükseleceğiz ve Bursaspor bir daha hiç bu lige düşmeyecek. Biz bir ateşi yaktık, bu küçük ateş ancak inşallah camia bunu büyütecek. Çok sabrettik, 6 final maçımız kaldı, bu süreyi en iyi şekilde geçirip Süper Ligde olmak istiyoruz açıklamasında bulundu.


Güney Kore'de lig başladı!


Mesut Mestan, Koronavirüs, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 04:51 

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