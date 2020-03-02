Mesut Mestan'dan hakemlere tepki - Son Dakika
Son Dakika Spor Mesut Mestan'dan hakemlere tepki - Son Dakika Spor

Mesut Mestan'dan hakemlere tepki

6 saat önce

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, son haftalarda yaşanan hakem hatalarını eleştiren bir açıklama yayımladı.

Mesut Mestan'dan hakemlere tepki, System.String[]

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, son haftalarda yaşanan hakem hatalarını eleştiren bir açıklama yayımladı.


TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'da hakemlere tepki büyüyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in karşılaşmanın hakemlerini eleştirmesinin ardından bugün Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile hakemlere tepki gösterdi. Hakem hataları yüzünden Bursaspor'un puan kaybettiğini belirten Mestan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:


"9 aydan bu yana son derece meşakkatli, ağır ve yıpratıcı süreçlerden geçiyoruz. Büyük Bursaspor camiası olarak, ilk günkü hedefimizden fikren ve ruhen milim sapma olmadığını, takımımızı ait olduğu yere, şampiyon olduğu Süper Lig'e taşıyacağımıza dair inancımızı da güçlü bir şekilde muhafaza ettiğimizi bütün futbol kamuoyu önünde bir kez daha vurguluyoruz. Bursaspor sevdalıları, son maça, son topa, son pasa kadar mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Sezon içinde sergilediğimiz futbol ve futbolcularımızın performansları açısından zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşadık. Özellikle son haftayı, bize bağlı olan ya da olmayan birçok faktör sebebiyle arzulamadığımız bir şekilde noktaladık. Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın haksız bir şekilde oyundan atılması, son iç saha maçında iki metre ofsayttan yediğimiz gol ve lehimize verilmesi gereken bariz bir penaltıyla birlikte, Ümraniye karşılaşmasındaki bariz ve fahiş hakem hataları nedeniyle puanlar kaybettik ve yıprandık, ama bilinmelidir ki, umudumuzu ve mücadele azmimizi yitirmedik. Hakem hatalarından dolayı sezonun ilk yarısındaki birçok karşılaşmada da mağdur edilmiştik, fakat son dönemde, u hataların süreklilik arz eder bir şekilde, artarak devam etmekte olması kaygı verici boyutlara ulaştı. Bunun için kurullar ve kurumlar nezdinde haklarımızı sonuna kadar savunmayı sürdürüyoruz. Kalan 9 maçta da hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan her ne pahasına olursa olsun hedefimize ulaşacağımıza ve Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Bu şerefli formayı taşımaya başladıkları ilk günden itibaren emeğini sakınmayan ve inancını koruyan teknik heyetimizle birlikte oyuncu kadromuza güvenimizin tam olduğunu belirtiyor, büyük taraftarımızın şanlı armaya desteğini sürdüreceklerine inanıyorum." - BURSA

Mesut Mestan, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz
Futboldan 4 ay men edilen Daniel Sturridge: Ben bahis yapmadım Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak Cagliari, Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:14:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mesut Mestan'dan hakemlere tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]