Mesut Mestan:

Mestan, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın toplantı salonunda gerçekleştirilen Bursaspor Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kulübün zor bir süreçten geçtiğini, bütün zorluklara rağmen Süper Lig hedefine yürüdüklerini söyledi.



Birlik olunursa zorlukların aşılabileceğini anlatan Mestan, "Vergi borçları, SGK derken borçsuz kağıdı almamız gerekiyordu, aldık. Bu süreçte ilişkisi kesilenler TFF'ye gitmişler. Hem şikayet etmiş, hem oynamak istemiyorlar. Uygun şartlarda transferler gerçekleştirildi. Süper Lig'de olsa 2 katlarına satabilirdik. Bu süreçte tahtadaki borçların tamamını kapattık. Bursaspor'da para var, sahip çıkarlar diye fedakarlık yapılmadı. 2. Lig'de oynarken güç birliği vardı. Bursa dışında herkes bizi çok büyük aile olarak görüyor. Biz birlik olamıyoruz." diye konuştu.



Mestan, 12 maçlık periyotta başarılı olduklarını ve ekonomik anlamda da tasarruf yaptıklarını aktardı.



"Para vermekle bu iş olmaz. Önemli olan kulübü sahiplenmek"



Yönetimin mevcut yükün altından kalkamayacağını belirten Mestan, borçlarla ilgili şunları kaydetti:



"6 milyon avro borç var, ben söyledim. Bazılarını erteletiyoruz. Futbolculara borçlarımız var. FIFA '30-60 günde öde' der. Ödemezsen -6 puan silinir ve 3 yıl transfer yasağı gelir. Sezon sonuna kadar böyle bir şey beklemiyoruz. Yönetim olarak hazırlıklıyız. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Bursasporlu iş adamlarından bir kuruş katkı yok. Sadece cefakar taraftarımız var. Onların aldıkları kombine ve biletler. İbrahim Yazıcı, Levent Kızıl bir kuruş vermedi. Ama Bursaspor'u şampiyon yapmışlardır. Biz de katkı yaptık. Verdiğinde de suç, vermediğinde de suç. Para vermekle bu iş olmaz. Önemli olan kulübü sahiplenmek."



Denetleme Kurulu Başkanı Tayfur Serdar Güllülü ise borçların kulübün en büyük problemi olduğunu dile getirerek, "23 Haziran 2019'da borç 483 milyon 200 lira civarındaydı. Eski futbolcuların birçoğu ile yollar ayrıldı. Tahta açılınca yeni oyuncular katıldı. Şu an borcumuz vergiler ve faizlerle 447 milyon lira seviyelerine düştü." ifadelerini kullandı.



