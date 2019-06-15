Son Dakika Haberleri: Mesut Mestan: "Tek hedefimiz Süper Lig"
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Mesut Mestan: "Tek hedefimiz Süper Lig"

2 saat önce

Bursaspor'un Başkan Adayı Mesut Mestan, öncelikle transfer tahtasını açmak istediklerini, tek hedeflerinin ise Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade etti.

Mesut Mestan:
Bursaspor'un Başkan Adayı Mesut Mestan, öncelikle transfer tahtasını açmak istediklerini, tek hedeflerinin ise Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade etti.

Yeşil-beyazlı kulübün Başkan Adayı Mesut Mestan, olağanüstü genel kurulda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ateşten gömlek giydiklerini söyleyen Mestan, "Ağlama edebiyatı yapmayacağız, yönetmeye değil, Bursa'nın hizmetkarı olmaya geldik. Bursaspor'u Süper Lig'e taşımak için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Tek hedefimiz Süper Lig. Olmazsa olmazımız Süper Lig. Başka konularla gereksiz işlerle gündemi bulandırmayalım. Aile içindeki kavgamızı dışarıya yansıtmayalım. Dışarıda kötü duruyoruz ve futbolcular da gelmekte zorlanıyor" diye konuştu.

"Önceliğimiz transfer tahtasını açmak"

Göreve geldiklerinde öncelikli hedeflerinin transfer tahtasını açmak olduğuna vurgu yapan Mestan, "Ondan sonra da transferlere başlamak. Kaynak konusuna gelirsek, yapınca görürsünüz. Biz kendimize güveniyoruz. Kendi bütçemizle de destek vereceğiz. Belirlediğimiz rakam var. Güvencemiz Bursasporlu oluşumuz ve hizmet aşkıyla yanıp tutuşmamız. Gerisini de Allah'a bırakıyoruz. Allah yardım eder. Teknik direktör ve oyuncu adaylarıyla yüz yüze görüştüklerimiz olduk. Ancak henüz görevde olmadığımız için bu girişimleri sonuçlandıramadık" açıklamasını yaptı.

"Ali Başkan bence futbolcu satmayıp kendisine yakışanı yapacaktır"

Mevcut Başkan Ali Ay ile konuştuğunu ve bir diyaloğunu anlatan Mestan, "Ali Ay bana oyuncuları satmak istediğini söyledi. Ben böyle doğru olmayacağını söyledim. 'Yarısını kulübe vereceğim yarısını da kendime alacağım' dedi. 'Dönemeyiz böyle' dedim. Sonra da bir şey demedi. Sessiz kaldı. Yüzüme böyle bir şey söyledi. Daha satılmış futbolcu yok. Bence satmayacaktır. Ali Başkan kendisine yakışanı yapacaktır" şeklinde konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:45 Kaynak: İHA
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