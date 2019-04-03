Mesut Özakcan'dan Açıklama; "Hiçbir Yere Kaçtığım Yok. Aydın'dayım"
1 saat önce
Aydın Efeler Belediyesi'nin devrik başkanı Mesut Özakcan, "31 Mart seçimlerinden sonra kazanamayınca İstanbul'dan ev almış, Aydın'ı terk etti" söylentilerine Aydın Kent Meydanı'nda İHA'ya fotoğraf çektirerek cevap verdi.
Aydın Efeler
Belediyesi'nin devrik başkanı Mesut Özakcan
, "31 Mart seçimlerinden sonra kazanamayınca İstanbul
'dan ev almış, Aydın'ı terk etti" söylentilerine Aydın Kent Meydanı'nda İHA'ya fotoğraf çektirerek cevap verdi. Memleketinin Aydın olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Özakcan, "Aydın'da yaşamaya devam edeceğim" dedi.
Aydın Büyükşehir olduktan sonra yıllardır değişik kademelerinde görev yaptığı ve milletvekili seçildiği CHP
'den yeni kurulan Efeler Belediye Başkanlığı için seçime girip Efeler Belediyesi'nin kurucu başkanı seçilen Mesut Özakcan, 5 yıllık görev süresinin sonunda yaklaşık 40 yıllık partisi tarafından yeniden aday gösterilmedi. 'Ben sokakta bırakılacak adam mıyım?' diyerek kendisini kapı dışı bırakılınca partisine küsüp Demokrat Parti
'ye gidip belediye başkan adayı
olarak seçime giren Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, "Efeler Belediyesi'nin kasasındaki yaklaşık 14 milyona yakın paranın yaklaşık 13.5 milyonunu harcadığı ve İstanbul'dan ev satın alıp buraya yerleştiği" yolundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek birlikte siyaset yaptığı Halis Günday ile kent meydanında açıklama yaptı. Atatürk
Kent Meydanı'nda Halis Günday ile fotoğraf çektiren Mesut Özakcan, "İstanbul'da bir işim yok. Hakkımda iftira üretiyorlar. Ben Aydınlıyım. Aydında yaşamaya devam edeceğim. İftira üzerine siyaset olmaz" diyerek hiçbir yere kaçmadığını söyledi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:26 Kaynak: İHA
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