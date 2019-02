Mesut Özakcan: "İftira ile Siyaset Yapan Kaybeder"

Mesut Özakcan: "İftira ile siyaset yapan kaybeder"AYDIN - Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Başkan Adayı M. Mesut Özakcan, CHP'den Belediye Başkan Adayı olan Fatih Atay'ın iftar yemeği ihalesi iddialarına sert çıktı.

Mesut Özakcan: "İftira ile siyaset yapan kaybeder"



AYDIN - Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Başkan Adayı M. Mesut Özakcan, CHP'den Belediye Başkan Adayı olan Fatih Atay'ın iftar yemeği ihalesi iddialarına sert çıktı. Özakcan, "Aklı kimden alıyor bilmem ama belediyeciliği bilmediği belli" dedi.

Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi mahalle ziyaretlerini sürdüren Özakcan, Mesutlu ve Şahnalı Mahallerinde vatandaşlarla buluştu. Konuşmasında CHP Adayı Fatih Atay'ı hedef alan Başkan Özakcan, "Bizim gerçekleştirdiğimiz ramazan ayı iftar ihalesini derhal iptal etmemiz gerektiğini söylüyor. Geçen senenin 5 katı 2 milyon liraya yemek ihalesi yaptığımı söylüyor. Ramazan'a yaklaşan günlerde bu ihaleyi yapmam gerekiyormuş. Böyle bir şey söz konusu olamaz. İhale süreci uzun bir süreç. Bugünden başlattığımız ihale süreci ancak Nisan ayı sonlarında sonuçlanıyor. 6 Mayıs'ta da Ramazan başlıyor. Her yıl yapılan yaklaşık 15-16 bin kişilik bir yemek ihalesi bu. Uzun yıllar aynı çatı altında siyaset yaptığımız arkadaşlarımız, bugün bize iftira atarak güya seçim kampanyası yürütüyorlar" diye konuştu.

"Biz işimize bakıyoruz"

Yapılan ihalenin herkese açık bir ihale olduğunu sözlerine ekleyen Özakcan, "İhalelerimiz tüm herkese açık Türkiye'nin her yerinden ihaleye katılmak isteyen vatandaşlarımız gelip katılabilirler. Fatih Atay kalkıp böyle iftiralara dayalı sözler sarf ederse, belediyeciliği bilmediğini, ihalenin ne olduğunu, belediyenin nasıl yönetildiğini bilmediğini de ortaya koymuş olur. Ben bugüne kadar hiçbir muhalefetteki arkadaşım adına bu tür konuşmalar yapmadım, yapmam da. Çünkü biz işimize bakıyoruz. Bugüne kadar iftira atarak siyaset yapan herkes kaybetmiştir. Seçimi kaybetmenin telaşı içerisinde ne dediklerinin farkında değiller. Bizim her ortamda alnımız açık başımız dik. Bundan iki ay önce İller Bankası'ndan bir yetkili ile görüştüm. Türkiye geneli 3 bin 225 belediye içerisinden 10 tane beyaz belediyeden biri olduğumuzu öğrendim. Mesut Özakcan'ın hesabını veremeyeceği bir kuruş olamaz, öleceğimi bilsem boğazımdan bir yudum su geçmez. Bu iftiraları atarak bir yere varamazsınız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

41 Kanalda Aynı Anda Yayınlanan Peak Games Reklamı Çalıntı Çıktı

Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek

Bir Kent Diken Üstünde! 3 Gün Arayla İki Dev Obruk Oluştu