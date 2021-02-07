Mesut Özil 36 dakikadaki istatistikleriyle 63 dakika oynayan Mert Hakan'ı geride bıraktı - Son Dakika

Mesut Özil 36 dakikadaki istatistikleriyle 63 dakika oynayan Mert Hakan'ı geride bıraktı

07.02.2021 15:54
Mesut Özil 36 dakikadaki istatistikleriyle 63 dakika oynayan Mert Hakan'ı geride bıraktı, System.String[]

Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbide Galatasaray'a 1-0 mağlup olurken 63 dakika oynayan Mert Hakan Yandaş ve onun yerine giren Mesut Özil'in istatistikleri tartışıldı. Mesut Özil, Mert Hakan'ın 63 dakikada yapamadığı istatistiği 36 dakikada yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, takımının Galatasaray'a Kadıköy'de 1-0 yenildiği maçta hem ilk kez iç sahada maça çıkma hem de ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Maçın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş yerine oyuna dahil olan Mesut Özil, istatistikleriyle de dikkat çekti. Yıldız futbolcu, 9 dakikalık uzatmalar dahil 36 dakika sahada kalırken bu kısa sürede yerine girdiği Mert Hakan Yandaş'ın 63 dakikada yaptığı istatistikleri geride bıraktı.

MERT HAKAN'IN PERFORMANSI

Mert Hakan Yandaş, 63 dakika boyunca 29 kez topla buluşurken hiç şut çekmedi, yüzde 92.9 isabet oranıyla 14 pas verdi, 2 orta denemesi yaptı ve girdiği 11 ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazandı.

MESUT ÖZİL'İN PERFORMANSI

Mert Hakan'ın yerine oyuna dahil olan Mesut Özil ise uzatmalar dahil 36 dakika içinde 1 şut attı, yüzde 95.2 isabet oranıyla 21 pas verdi, 5 orta yaptı ve 5 ikili mücadeleden 2'sinde üstünlük kurdu.

Galatasaray kalesine 1 isabetli şut gönderen Mesut, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera'yı geçemedi. Mücadelede Galatasaray kalesine 5 orta gönderen Mesut, 1 isabet sağlarken ilk asistine de çok yaklaştı.

75. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özil'in ortasında Ozan Tufan kafa vuruşuyla golü bulsa da bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

(Sporx)

Mesut Özil 36 dakikadaki istatistikleriyle 63 dakika oynayan Mert Hakan'ı geride bıraktı

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Mesut Özil, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil 36 dakikadaki istatistikleriyle 63 dakika oynayan Mert Hakan'ı geride bıraktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe'ye transferini başkan Ali Koç veto etti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Bu boşvermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak Arda Turan'ın derbi zaferi sonrasındaki küfürlü tezahüratı ortaya çıktı Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor 40 metrelik ağaçlara tırmanarak budama yapan 'sincap adamlar' aylık 15 bin lira kazanıyor Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu Himalayalar'dan kopan buzul Hindistan'da felakete neden oldu: 150 kişi kayıp Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı
Erzurumspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı Erzurumspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı         
15:27
Cep yakan fiyatlara karşı reçete hazır! TOBB'dan gıda ücretlerini düşürecek 5 öneri Cep yakan fiyatlara karşı reçete hazır! TOBB'dan gıda ücretlerini düşürecek 5 öneri         
15:13
Görenler denizde apartman var sandı! Çanakkale Boğazı'ndan geçen ilginç platform herkesi şaşırttı Görenler denizde apartman var sandı! Çanakkale Boğazı'ndan geçen ilginç platform herkesi şaşırttı         
14:21
Çatılara, ağaçlara ve direklere dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı Çatılara, ağaçlara ve direklere dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı         
14:10
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı         
13:09
Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaşımıyla ilgili bomba iddia: Elon Musk işbirliğiyle Türkiye'den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecek Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaşımıyla ilgili bomba iddia: Elon Musk işbirliğiyle Türkiye'den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecek         
12:49
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Tanzanya'da 'gizemli hastalık' nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi Tanzanya'da 'gizemli hastalık' nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi         
11:45
Görenler film sahnesi sandı! Kız meselesi yüzünden birbirlerine kurşun yağdırdılar Görenler film sahnesi sandı! Kız meselesi yüzünden birbirlerine kurşun yağdırdılar         
10:40
Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek         
10:35
Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan'ın iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum: Belki de kafa biraz büyük Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan'ın iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum: Belki de kafa biraz büyük         
10:27
Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp "Dünyanın sonu mu geldi?" diye sordu         
08:21
'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu         
01:01
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
00:07
Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti         
23:02
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu         
20:18
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 15:57:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mesut Özil 36 dakikadaki istatistikleriyle 63 dakika oynayan Mert Hakan'ı geride bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei