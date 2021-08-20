Snob Magazin'in haberine göre; Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan oyuncu Amine Gülşe, Fenerbahçe'de top koşturan eşi Mesut Özil için takımını değiştirdi.

Dün akşam Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasında Ülker Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçını kızı Eda ile birlikte izleyen Gülşe'nin Fenerbahçe forması giymesi gözlerden kaçmadı.

Amine Gülşe, 2018 yılında eşi Mesut Özil'in Galatasaray'a transfer olmasını istediğini söylemişti.

Amine Gülşe, "Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki Mesut'un da Galatasaray formasını giymesini arzu ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra Amine Gülşe'nin tuttuğu takımı değiştirdiği öğrenildi.

TARAFTARLARI DA ŞAŞIRTTI

Amine Gülşe'yi Fenerbahçe formasıyla gören Galatasaraylı taraftarlar, "Bizi çok şaşırttın. Bir dönem sürekli Türk Telekom Arena'ya gelip Galatasaray'a destek veriyordun" diyerek oyuncuya tatlı sitemde bulundular.

Fenerbahçeli taraftarlar ise, "Sonunda doğru yolu buldun yenge" diyerek Gülşe'ye takıldılar.