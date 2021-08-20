Üye Girişi
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe Fenerbahçeli oldu - Son Dakika

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe Fenerbahçeli oldu

20.08.2021 12:13
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe Fenerbahçeli oldu, System.String[]

Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasında Ülker Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçını kızı Eda ile birlikte izledi. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Gülşe'nin Fenerbahçe forması giymesi geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan oyuncu Amine Gülşe, Fenerbahçe'de top koşturan eşi Mesut Özil için takımını değiştirdi.

Dün akşam Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasında Ülker Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçını kızı Eda ile birlikte izleyen Gülşe'nin Fenerbahçe forması giymesi gözlerden kaçmadı.

Amine Gülşe, 2018 yılında eşi Mesut Özil'in Galatasaray'a transfer olmasını istediğini söylemişti.

Amine Gülşe, "Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki Mesut'un da Galatasaray formasını giymesini arzu ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra Amine Gülşe'nin tuttuğu takımı değiştirdiği öğrenildi.

TARAFTARLARI DA ŞAŞIRTTI

Amine Gülşe'yi Fenerbahçe formasıyla gören Galatasaraylı taraftarlar, "Bizi çok şaşırttın. Bir dönem sürekli Türk Telekom Arena'ya gelip Galatasaray'a destek veriyordun" diyerek oyuncuya tatlı sitemde bulundular.

Fenerbahçeli taraftarlar ise, "Sonunda doğru yolu buldun yenge" diyerek Gülşe'ye takıldılar.

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe Fenerbahçeli oldu
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe Fenerbahçeli oldu
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe Fenerbahçeli oldu
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe Fenerbahçeli oldu
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe Fenerbahçeli oldu
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe Fenerbahçeli oldu

Amine Gülşe, Galatasaray, Mesut Özil, Fenerbahçe, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe Fenerbahçeli oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü 12:57 Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi 12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak 11:55 Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var 11:44 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu 11:26 Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek 11:16 Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı 11:01 Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı 10:38 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan genç sınır dışı edilecek

Son Dakika Haberleri
12:59 Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak
12:57 Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü
12:55 Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük
12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
12:13 Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok
12:05 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti
11:51 Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı
11:43 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var
11:26 Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu
11:20 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı
Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak         
12:59
Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük         
12:55
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış         
11:38
36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı         
11:20
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi         
10:57
Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu         
10:33
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü         
10:16
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi         
09:43
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 13:02:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe Fenerbahçeli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement