Mesut Özil, ailesiyle beraber tören alanına geldi - Son Dakika

Mesut Özil, ailesiyle beraber tören alanına geldi
27.01.2021 15:37
- Mesut Özil, ailesiyle beraber tören alanına geldi Fenerbahçe'nin yeni transferi yıldız futbolcu Mesut Özil, imza töreninin gerçekleşeceği Faruk Ilgaz Tesisleri'ne eşi Amine Gülşe ve çocuğuyla beraber giriş yaptı.
- Mesut Özil, ailesiyle beraber tören alanına geldi
İSTANBUL - Fenerbahçe'nin yeni transferi yıldız futbolcu Mesut Özil, imza töreninin gerçekleşeceği Faruk Ilgaz Tesisleri'ne eşi Amine Gülşe ve çocuğuyla beraber giriş yaptı.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Mesut Özil ailesiyle beraber geldi. Özil, eşi Amine Gülşe ve çocuğuyla birlikte tören alanına giriş yaparken, basın mensupları bu duruma yoğun ilgi gösterdi. Özil çocuğu ve eşiyle daha sonra basın mensuplarına poz verdi.
Son Dakika Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti Mesut Özil'in imza törenini 150'ye yakın basın mensubu takip etti Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu