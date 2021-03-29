Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'ndan dünya yıldızı arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor

Fenerbahçe, Mesut Özil'den sonra bir dünya yıldızını daha getirmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Mesut vasıtasıyla Alman devi Bayern Münih'in stoperi Jerome Boateng ile bağlantı kurdu. İngiliz basınından besoccer'in verdiği haberde; Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'ndan arkadaşı Jerome Boateng'i ikna çalışmalarına başladığı bilgisi paylaşıldı. Stoperde 2 sezondur istediği uyumu yakalayamayan Sarı-Lacivertliler, Boateng ile savunmasını da üst düzeye ulaştıracak.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Kariyerine Hertha'da başlayan Boateng, 2007'de gittiği Hamburg'da çıkışını başlattı. 2010 yılında 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Manchester City'nin yolunu tuttu. Bir sezon sonrasında ise Alman devi Bayern Münih'e geçti. 2011'den beri Bayern'de istikrarlı bir şekilde forma giyen Boateng, bu sezon geçtiğimiz senelere nazaran daha az süre aldı. Gana asıllı futbolcu, 76 kez de Alman Milli Takımı'nın formasını giyip 2 gol kaydetti. Boateng'in kariyerinde 8 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası, 5 Alman Kupası, 1 İngiliz Kupası zaferleri var.

MAAŞI 4-5 MİLYON EURO CİVARINDA

Bonservis bedeli ödenmeyecek futbolcuya teklif edilecek maaş ise 4 milyon euro civarında olacak. Fiziksel kalitesinden bir şey kaybetmeyen deneyimli stoperin, Mesut Özil'in aracılığıyla Fenerbahçe formasını giyme ihtimali epey fazla gözüküyor.