Son Dakika Haberleri: Mesut Özil Antrenmanlara Devam Ediyor
Son Dakika Spor Mesut Özil Antrenmanlara Devam Ediyor

Mesut Özil Antrenmanlara Devam Ediyor

1 saat önce

Arsenal'deki geleceği ve teknik direktör Unai Emery ile ilişkisi uzun bir süredir tartışılan Mesut Özil, devam eden bir sözleşmesi olduğu ve takımda kalacağını belirterek antrenmanlara devam ediyor.

Arsenal'deki geleceği ve teknik direktör Unai Emery ile ilişkisi uzun bir süredir tartışılan Mesut Özil, devam eden bir sözleşmesi olduğu ve takımda kalacağını belirterek antrenmanlara devam ediyor.

Mesut Özil Antrenmanlara Devam Ediyor

Mesut Özil, Unai Emery, Arsenal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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