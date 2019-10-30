Mesut Özil Antrenmanlara Devam Ediyor
1 saat önce
Arsenal'deki geleceği ve teknik direktör Unai Emery ile ilişkisi uzun bir süredir tartışılan Mesut Özil, devam eden bir sözleşmesi olduğu ve takımda kalacağını belirterek antrenmanlara devam ediyor.
Arsenal'deki geleceği ve teknik direktör Unai Emery ile ilişkisi uzun bir süredir tartışılan Mesut Özil, devam eden bir sözleşmesi olduğu ve takımda kalacağını belirterek antrenmanlara devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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