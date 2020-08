Mesut Özil: Arsenal'de oynamak önceliğim

"Bilgisayar ve mobil oyunlar her zaman tutkulu oldum"

Mesut Özil'in 2'nci oyunu Grapplepack, oyun severlerin hizmetine sunuldu

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, futbol dışında yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Özil, ilk oyunu Longest Kick'in ardından Grapplepack oyununu da oyun severlerin hizmetine sundu. Grapplepack artık App Store ve Google Play mağazasında ücretsiz olarak indirilebilir. Ayrıca Özil, gelecek sezon da Arsenal'de forma giyeceğini belirtti.

"BİLGİSAYAR VE MOBİL OYUNLAR HER ZAMAN TUTKULU OLDU " Futbol dışında da farklı çalışmalar ve projeler gerçekleştieren Özil, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken, dünyanın eğlenmesi için bir mobil oyun yapmaya karar verdi. Özil'in ikinci oyunu olan Grapplepack de oyun severler tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek.İlk oyunu Longest Kick'in çok fazla takipçisi olduğunu belirten Özil, "Bilgisayar ve mobil oyunlar konusunda her zaman tutkulu oldum. Bunları geliştirmek her zaman bir hayaldi, bu yüzden doğru zamanda bir mobil oyun stüdyosu kurmak çok mantıklıydı. Fikirlerinin oyunlara dönüştüğünü görmek çok heyecan verici. Grapplepack ile en eğlenceli şey çeşitli karakterler yaratmaktı" dedi. "ARSENAL'DE OYNAMAK ÖNCELİĞİM"Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil, yeni sezonla ilgili de yaptığı açıklamada, "Arsenal'de futbol oynamak hala bir numaralı önceliğim ve önümüzdeki sezonu dört gözle bekliyorum. Rekabet edeceğim" diye konuştu.

Baş geliştirici ve dijital sanatçı Mike Friel ve Mesut'un kurduğu Appnin Studios, aynı zamanda espor takımı M10 ve sağlık markası Unity'i de içinde barındırıyor. Tüm bunların yanı sıra Mesut aynı zamanda koronavirüsten etkilenenlere 16 bin öğünlük bir destek sunuyor. 1,000'den fazla çocuğa destek olan Özil, 100 bin evsiz insana yemek desteği de veriyor.