Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, eski takımı Arsenal'in teknik direktörü Arteta'ya yönelik çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Arsenal'in Manchester City'e 5-0 yenilmesinin ardından Twitter'dan paylaşım yapan Özil, eski takımının hocası Arteta'nın daha önce kullandığı "Sürece güvenin" sözünü yazarak yanına kırık kalp emojisi koydu. Paylaşım kısa süre içinde Arsenalli taraftarlardan binlerce beğeni aldı.
Son Dakika › Spor › Mesut Özil, Arsenal'in yenilgisi sonrası paylaşımda bulundu: Sürece güvenin - Son Dakika Spor