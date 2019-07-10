Mesut Özil Arsenal Sezon Öncesi Eğitimine Geri Döndü
12 dakika önce
Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil, 2019-20 kampanya öncesi sezon öncesi Arsenal'e geri döndü. Almanların ilk güçlülük çalışmalarına girerken bir göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:05
Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil
, 2019-20 kampanya öncesi sezon öncesi Arsenal
'e geri döndü. Almanların ilk güçlülük çalışmalarına girerken bir göz atın.
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