Son Dakika Haberleri: Mesut Özil: "Bu Paha Biçilemez Hediyeyi Almak İnanılmaz Mutluluk Verici"

Mesut Özil: "Bu Paha Biçilemez Hediyeyi Almak İnanılmaz Mutluluk Verici"

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, evinde Kabe örtüsünden bir parça bulundurduğu için onur duyduğunu belirterek, "Bu paha biçilemez hediyeyi almak inanılmaz mutluluk verici" dedi.

Mesut Özil:
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, evinde Kabe örtüsünden bir parça bulundurduğu için onur duyduğunu belirterek, "Bu paha biçilemez hediyeyi almak inanılmaz mutluluk verici" dedi.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından Kabe örtüsünün çerçeve içine alınmış parçasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Evimde, Mekke'deki Kabe'nin örtüsünden özel bir parça bulundurduğum için onurlu ve imtiyazlıyım. Bu paha biçilemez hediyeyi almak inanılmaz mutluluk verici. Elhamdülillah." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:38 Kaynak: İHA

Arsenal, Mesut Özil, Spor
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