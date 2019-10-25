Mesut Özil çıkışı:

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - MLS Kulübü LA Galaxy'nin Mesut Özil transferinde çok istekli olduğu kaydedilirken, Amerikalılar Zlatan Ibrahimovic'in ayrılığını Özil gibi bir yıldızla doldurmak gayretinde.



Öte yandan Mesut Özil'in, haftalık 350 bin sterlin kazandığı Arsenal'dan ayrılmayı düşünmediği, dolayısıyla ABD'ye gitmeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.



SCHOLES: "AYRILIRSA, UNITED ALMALI"



Manchester United'ın efsane isimlerinden olan Paul Scholes, 31 yaşındaki futbolcunun Arsenal'dan ayrılması durumunda Kırmızı Şeytanlar'ın devreye girmesi gerektiğini öne sürdü.



Schole, "Bence harika bir kaliteye sahip. Bunu kariyeri boyunca gösterdi. Kısa vadede faydalı olabilir, bilemiyorum. Bence biraz ona bağlı. Bu transferin olacağını düşünmüyorum ama bence United onun gibi bir oyuncuya yönelebilir" diye konuştu.