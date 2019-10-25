Son Dakika Haberleri: Mesut Özil çıkışı: "Ayrılırsa biz alalım"
Son Dakika Spor Mesut Özil çıkışı: 'Ayrılırsa biz alalım'

Mesut Özil çıkışı: "Ayrılırsa biz alalım"

14 dakika önce

Spor Arena / DIŞ HABERLER - MLS Kulübü LA Galaxy'nin Mesut Özil transferinde çok istekli olduğu kaydedilirken, Amerikalılar Zlatan Ibrahimovic'in ayrılığını Özil gibi bir yıldızla doldurmak gayretinde.

Mesut Özil çıkışı:

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - MLS Kulübü LA Galaxy'nin Mesut Özil transferinde çok istekli olduğu kaydedilirken, Amerikalılar Zlatan Ibrahimovic'in ayrılığını Özil gibi bir yıldızla doldurmak gayretinde.


Öte yandan Mesut Özil'in, haftalık 350 bin sterlin kazandığı Arsenal'dan ayrılmayı düşünmediği, dolayısıyla ABD'ye gitmeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.


SCHOLES: "AYRILIRSA, UNITED ALMALI"


Manchester United'ın efsane isimlerinden olan Paul Scholes, 31 yaşındaki futbolcunun Arsenal'dan ayrılması durumunda Kırmızı Şeytanlar'ın devreye girmesi gerektiğini öne sürdü.


Schole, "Bence harika bir kaliteye sahip. Bunu kariyeri boyunca gösterdi. Kısa vadede faydalı olabilir, bilemiyorum. Bence biraz ona bağlı. Bu transferin olacağını düşünmüyorum ama bence United onun gibi bir oyuncuya yönelebilir" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Ibrahimovic, Mesut Özil, Arsenal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:14 
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