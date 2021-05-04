SPOR Mesut Özil'den 41 ilde ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Mesut Özil'den 41 ilde ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

İBRAHİM ALİOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)- Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla Türkiye'de 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardımlarına devam ediyor. Yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşan Özil, Ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaştı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.