Son Dakika Haberleri: Mesut Özil'den Bayırbucak Türkmenlerine düğün yemeği
Son Dakika Güncel Haber

Mesut Özil'den Bayırbucak Türkmenlerine düğün yemeği

31 dakika önce

Bugün dünya evine giren Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Türk Kızılayı aracılığıyla Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenlerine yemek verdi.

Mesut Özil'den Bayırbucak Türkmenlerine düğün yemeği, System.String[]
Bugün dünya evine giren Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Türk Kızılayı aracılığıyla Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenlerine yemek verdi.
Suriye'deki iç savaş sebebiyle Türkiye'ye sığınan ve 8 yıldır YİBO Geçici Barınma Merkezi'nde kalan bin kişiye, Türk Kızılay koordinesinde akşam yemeği verildi.
Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in bugünkü düğün töreni dolayısıyla Türkiye'deki 14 farklı aşevinden yardım alan 14 bin kişi ile Suriye ve Türkiye'deki kamplarda kalan 2 bin savaş mağduruna yemek verilmesi için Türk Kızılaya bağışta bulunduğunu söyledi.

Suriye'nin İdlib kentindeki yetimhanede kalan bin yetime de yemek verdiklerini dile getiren Kökcan, "Mesut Özil kardeşimize, bu duyarlı davranıştan dolayı Türk Kızılay olarak çok teşekkür ediyor, eşiyle beraber ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.
Yaklaşık 7 yıldır geçici barınma merkezinde kalan Halit Sakallı da en mutlu gününde kendilerini unutmayan Mesut Özil'e Bayırbucak Türkmenleri adına teşekkür ederek, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:05 Kaynak: AA
Hatay, Arsenal, Mesut Özil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesut Özil, Amine Gülşe'yi evinden davul zurna eşliğinde aldı West Ham Unitedlı taraftarlar, Hasan Ali Kaldırım'ı istemiyor Mesut Özil ve Amine Gülşe mutluluğa adım adım ilerliyor Mesut Özil ile Amine Gülşe dünyaevine girdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 21:36:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mesut Özil'den Bayırbucak Türkmenlerine düğün yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]