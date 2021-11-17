Üye Girişi
Mesut Özil: "İnşallah orada 3 puanı alacağız" - Son Dakika

Mesut Özil: "İnşallah orada 3 puanı alacağız"

17.11.2021 16:07
Mesut Özil: "İnşallah orada 3 puanı alacağız"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı açıklamada, "Pazar günü 11'de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı açıklamada, "Pazar günü 11'de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız" dedi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, pazar günü Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi FB TV'de açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile oynayacakları derbi maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli futbolcu, "İlk önce tabi ki heyecanlıyız. Güzel bir maç olacak. Takım olarak hazırlanıyoruz, hazırız da. Biz orada 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ORADA 3 PUANI ALACAĞIZ"

'Kariyerinde Galatasaray derbisini nerede görüyorsun?' sorusuna ise Mesut Özil, "Tabi en üst zirve. Çünkü küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim. Derbileri seyrederek büyüdük. O yüzden pazar günü ilk 11'de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız" diye cevap verdi.

Çocukken izlediği derbi maç ortamlarını anlatan Özil, "Ya evde aileyle, ya da Almanya'da kahvehanelerde giderdik. Orada karışık bir atmosferde izlerdik. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı olurdu. Biz tabi Fenerbahçe'yi desteklerdik. Kazandığımızda da çok sevinirdik, mutlu olurduk" şeklinde konuştu.

"ÇUBUKLU FORMAYI GİYMEK HER ZAMAN HAYALİMDİ"

'Fenerbahçe formasıyla oynamanın gurur verici olduğunu vurgulayan 33 yaşındaki futbolcu, "Bu çubuklu formayı giymek her zaman hayalimdi. Allah nasip etti. Dediğim gibi çok mutluyum. İnşallah bu sezon da takımıma yardım edebilirim. Takım olarak hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var. Bu takıma sahada en iyi şekilde yardım etmek. İnşallah başarırız. İnşallah sezon sonunda da takım olarak hedeflerimize ulaşırız" dedi.

"HERKESİN MORALİ YÜKSEK"

Derbi için çok motive olduklarını ifade eden Mesut Özil, "Birkaç futbolcu eksik. Milli takımlardan yarın geri dönecekler. Hazırlıklara devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok çalıştık. Takım olarak çok motiveyiz. Sahada zaten belli oluyor, herkesin morali yüksek. Maç heyecanı var. Dediğim gibi hazırlıklar çok çok iyi gidiyor. Pazar günü inşallah hazır olup, Galatasaray'ı da yeneceğiz" diye konuştu.

Derbi havası içinse Özil, "Evet, bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de. Herkes derbinin farkında. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"TARAFTARIMIZ HER ZAMAN BİZE GÜVENSİN"

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj gönderen yıldız futbolcu, "Onlar her zaman bize güvensin. Bize destek olsunlar ve sahip çıksınlar. Takım olarak onlara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, dualarıyla inşallah; sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız. Pazar günü camiamıza da inşallah bu 3 puanı hediye edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

-İHA-

Mesut Özil: İnşallah orada 3 puanı alacağız
Mesut Özil: İnşallah orada 3 puanı alacağız

Mesut Özil, Fenerbahçe, Pazar, Derbi, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mesut Özil: 'İnşallah orada 3 puanı alacağız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? 16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? 16:07 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti 16:03 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi 15:50 Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Twitch yayıncısı Jahrein, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu 15:08 Twitch yayıncısı Jahrein, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi 14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
16:50 Mesut Özil'den taraftara çağrı: Dua edin
16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?
16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor
16:25 Prof. Dr. Şerif Barış: "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna cevabı: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez
16:22 Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?
16:14 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
16:06 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?
16:02 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
16:02 Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok
15:49 Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi
Mesut Özil'den taraftara çağrı: Dua edin Mesut Özil'den taraftara çağrı: Dua edin         
16:51
Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu         
16:15
Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı         
16:04
Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi         
15:51
Arda Turan'dan ince gönderme Arda Turan'dan ince gönderme         
15:33
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır         
15:10
Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı         
14:35
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 17:02:16. #1.12#
SON DAKİKA: Mesut Özil: "İnşallah orada 3 puanı alacağız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement