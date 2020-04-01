Mesut Özil'den

31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.

Mesut, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal 'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı.

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