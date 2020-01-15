Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması! - Son Dakika Spor

Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması!

12 dakika önce

Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz" dedi.

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Arsenal forması giyen Mesut Özil, beIN Sports Haber'e özel röportaj verdi. Gündemle ilgili birçok soruya içtenlikle yanıt veren yıldız oyuncu, Fenerbahçe iddialarına da "Kontratımdan memnunum" açıklamasında bulundu. İşte Mesut'un açıklamaları:

"Arsene Wenger hakkında çok fazla bir şey söylememe gerek yok sanırım. Kendisi kulübün efsanesi ve birçok kupa kaldırdı. Çok başarılı bir çalıştırıcıydı. Wenger'in yönetiminde iyi bir dönem yaşandı. Arteta, daha önceki röportajlarımda da söylediğim gibi kendisinin bu kadar kısa sürede kulübü benimsemesi birçok insan için şaşırtıcıydı. İyi bir iş çıkarıyor. Başarı konusunda açlığı var. Onunla ilgili her şey pozitif ilerliyor.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

10 numara pozisyonunun modası geçti gibi bir yorumun olduğunu ilk defa duyuyorum. Şunu söyleyebilirim ki ben bir oyun kurucuyum ve bu pozisyonda oynamayı seviyorum. Evet, bazen oyun içinde sağ kanada yakın oynayabiliyorum ama ben hala bir oyun kurucuyum. Ben nerede oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum.

MESUT'TAN FENERBAHÇE CEVABI

Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum. Ahmed Kutucu ve Çağlar Söyüncü adına çok mutluyum ve onlarla gurur duyuyorum. İyi bir gelişim gösterdiler. Genç yaşlarında bu oyuncular kadar iyi gelişim gösteren çok sayıda oyuncu görmemiştim."

Arsene Wenger, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:22 
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