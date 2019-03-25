Mesut Özil'den "Hello Brother" Mesajı
1 saat önce
İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.
İngiltere
Premier Lig'de Arsenal
forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil
, Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı. Twitter
hesabından "HelloBrother" (Merhaba kardeşim) etiketiyle TRT World'ün saldırıda yaşamını ilk yitiren kişi Davud Nabi anısına hazırladığı videoyu paylaşan Mesut, "Terörün dini yoktur. Hangi ırk ya da inanca yönelik olursa olsun şiddete karşı duralım." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:43 Kaynak: AA
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