Mesut Özil'den "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mesut Özil'den 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesine destek - Son Dakika

Mesut Özil'den "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesine destek

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesine destek verdi.

Mesut Özil'den

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, " Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesine destek verdi.

Twitter hesabından yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde inşaat mühendisi olarak çalışan "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesi kapsamında eğitim alan Kübra Mutlu'nun görüntüsünü paylaşan Özil, "İşte bir diğer 'Senin Hikayen Bizim Sesimiz' (YourStoryOurVoice) kampanya videosu. Hikayen için teşekkürler Kübra. O bir inşaat mühendisi ve cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele ediyor. Bu konu hakkındaki farkındalığı hep beraber artıralım." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in bu paylaşamı sosyal medya da bir çok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

Limak Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ortaklığında hayata geçirilen "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesiyle kız öğrencilere mühendislik eğitimi veriliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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