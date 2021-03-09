Mesut Özil'e benzerliği ile dikkat çeken genç: "Onunla gurur duyuyorum" - Son Dakika

Mesut Özil'e benzerliği ile dikkat çeken genç: "Onunla gurur duyuyorum"

09.03.2021 12:01
Mesut Özil'e benzerliği ile dikkat çeken genç:

Ünlü Futbolcu Mesut Özil'e benzerliğiyle ünlenen Devrek doğumlu Mustafa Barut, görenleri şaşkına çeviriyor.

Ünlü Futbolcu Mesut Özil'e benzerliğiyle ünlenen Devrek doğumlu Mustafa Barut, görenleri şaşkına çeviriyor. Mesut Özil'e oldukça benzeyen Barut, "Mesut Özil ile gurur duyuyorum. Bir araya gelip fotoğraf çektirmek istiyorum" dedi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğan ve daha sonra Bartın'a yerleşen 21 yaşındaki Mustafa Barut, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e olan benzerliği ile görenleri şakına çeviriyor. Mesut Özil ile aynı ilçede doğan Mustafa Barut, sosyal medyaya attığı videodan sonra herkes tarafından büyük beğeni topladı. Gittiği her yerde yoğun ilgi ile karşılaşan 21 yaşındaki Mustafa Barut, Mesut Özil ile gurur duyduğunu söyledi. Mesut Özil benzerliği sayesinde herkesin kendisi ile video ve fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Barut, "Mesut Özil'e benzemekten gurur duyuyorum. Bir sosyal medya hesabı açtım, roman havası attım çok beğeni almış. İnsanlar çok beğendi, destek veriyorlar. Mesut Özil'le gerçekten yan yana gelip fotoğraf çektirmek çok istiyorum. Buradan kendisine sesleniyorum, onu çok seviyorum" dedi.

"MAÇLARDA ONUN YERİNE OYNASAM KİMSE ANLAMAZ"

Kendisinin Mesut Özil'e benzerliği sayesinde sahada oynayabileceğini ifade eden Mustafa Barut, "Kendisi geçen maç sakatlandı, çok moralim bozuldu. Maçlarda Mesut Özil'in yerine beni koysa kimse anlamaz. Buradan sesleniyorum onun yerine beni alın, kimse anlamaz" esprisini yaptı.

Özil'in köyüne de giderek akrabalarını da ziyaret ettiğini söyleyen Barut, Mesut Özil'e büyük bir saygı gösterdiğini ifade etti.

"İLGİDEN MEMNUNUM"

İnsanların gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ifade eden Mustafa Barut, "Benzerlik olunca ilgi de oluyor, herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Videolarda Mesut Özil ile dalga geçtiğimi söylüyorlar, alakası yok. Ben roman oynuyorum, şarkı söylüyorum amacım insanları mutlu etmek. Devrek'e gittim Mesut Özil geldi dediler herkes fotoğraf çektirmek istedi. Mesut Özil'in amcasının yanına gittim. Kendisi ile çay içtim. 'Benzerliğin ile gurur duy. Videolarını beğeniyorum, sadece Mesut Özil ile alay geçme' dedi. Ben kimse ile alay geçmiyorum, sadece ben roman oynuyorum ve şarkı söylüyorum. Zaman zaman kötü yorumlarla karşılaştım. Ben kimseye kötü yorum yapmıyorum. Ben herkesin mutlu olması için çaba gösteriyorum. Kimseye kötü bir yorum yapmıyorum. Onlar da bana yapmasınlar. Ben kimseye bir şey yapmıyorum. Herkese saygı duymaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

(Sertaç Özdemir - Onur Altındağ/İHA)

Mesut Özil'e benzerliği ile dikkat çeken genç: Onunla gurur duyuyorum
Mesut Özil'e benzerliği ile dikkat çeken genç: Onunla gurur duyuyorum
Mesut Özil'e benzerliği ile dikkat çeken genç: Onunla gurur duyuyorum
Mesut Özil'e benzerliği ile dikkat çeken genç: Onunla gurur duyuyorum
Mesut Özil'e benzerliği ile dikkat çeken genç: Onunla gurur duyuyorum
Mesut Özil'e benzerliği ile dikkat çeken genç: Onunla gurur duyuyorum

Mustafa Barut, Mesut Özil, Zonguldak, Bartın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesut Özil'e benzerliği ile dikkat çeken genç: 'Onunla gurur duyuyorum' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu         
16:02
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı         
15:43
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada         
14:33
Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu         
14:11
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Zeytinyağı tüketimini artırmak için Zeytinyağı tüketimini artırmak için "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü yeniden uyarladı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:30:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mesut Özil'e benzerliği ile dikkat çeken genç: "Onunla gurur duyuyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei