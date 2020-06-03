Mesut Özil'e büyük şok!

Spor Arena Dış Haberler | Her transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Mesut Özil'in en önemli sponsorlarından biri olan Adidas'tan kötü haber geldi.









Bild'in haberine göre; Adidas'ın Mesut Özil'le sözleşme yenilemeyeceği ve Türk asıllı Alman futbolcunun yılda 3.5 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir kaybedeceği belirtildi.



Ünlü spor giyim markasının bu kararı almasında Mesut Özil'in corona virüs salgını sırasında Arsenal'ın maaş indirimini kabul etmemesi ve imajlarını kötü etkilediği vurgulandı.



