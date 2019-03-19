Mesut Özil'e Eleştiri ve Övgü Dolu Sözler!
2 saat önce
Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, Arsenal'den birlikte oynadığı Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.
Juventus
'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, Arsenal
'den birlikte oynadığı Mesut Özil
hakkında açıklamalarda bulundu.
Polonya'da bir YouTube hesabında konuşan Wojciech Szczesny, "Mesut, Premier Lig'de 7 maç harika oynuyordu, iki maç ortada gözükmüyordu. Neden olduğunu bilmiyorum ama bir istikrar sorunu var. İstediği zaman da kendi yeteneğinin farkında. Öyle paslar atıyor ki bazen içimden 'Onu nereden gördü be?' diyordum. Öyle bir oyuncu." sözlerini kullandı.LUKAS PODOLSKI İÇİN...
Yine Arsenal'de birlikte oynadığı Galatasaray
'ın eski futbolcusu Lukas Podolski
hakkında da konuşan Polonyalı kaleci, "Eğer Podolski, ceza sahası içinde topla buluşuyorsa 10-11 metre farketmez golü atardı. Onunla karşı karşıya kalmak istemezdim. Çünkü sadece bir tane kafam var." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:10
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