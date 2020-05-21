Mesut Özil'e rekor teklif! Fenerbahçe derken Al Sadd... - Son Dakika

Mesut Özil'e rekor teklif! Fenerbahçe derken Al Sadd...

Basında son günlerde özellikle Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye transferi konuşulan, taraftarları heyecanlandıran isim Mesut Özil'e rekor bir teklif geleceği iddia edildi.

Mesut Özil'e rekor teklif! Fenerbahçe derken Al Sadd..., System.String[]

Basında son günlerde özellikle Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye transferi konuşulan, taraftarları heyecanlandıran isim Mesut Özil'e rekor bir teklif geleceği iddia edildi.

İLK TERCİH MESUT ÖZİL

Katar basınındaki haberlere göre, Al Sadd kulübü Mesut Özil'e reddedemeyeceği bir teklif hazırlığında. Al Sadd kulübü ayrıca kulüpteki geleceği belirsiz olan Amrabat'ı da takıma katmak için girişim hazırlığında. Ancak kontenjan nedeniyle Amrabat'ı şimdilik beklemede tutan Al Sadd yönetimin birinci önceliğinin Mesut Özil olduğu öne sürüldü. (Fanatik)

Fenerbahçe, Mesut Özil, Arsenal, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 08:47 

Son Dakika Spor Mesut Özil'e rekor teklif! Fenerbahçe derken Al Sadd... - Son Dakika Spor
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