Son Dakika Haberleri: Mesut Özil'e saldırı girişiminde iki gözaltı
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Mesut Özil'e saldırı girişiminde iki gözaltı

57 dakika önce

Özil'in evinin yakınlarında yakalanan Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci isimli kişilerin 6 Eylül'de mahkeme karşısına çıkacağı kaydedildi.

Mesut Özil'e saldırı girişiminde iki gözaltı, System.String[]
Özil'in evinin yakınlarında yakalanan Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci isimli kişilerin 6 Eylül'de mahkeme karşısına çıkacağı kaydedildi.

Mesut Özil ve Sead Kolasinac, polis soruşturmasından dolayı Premier Lig'de oynanan Arsenal - Newcastle United maçının kadrosuna alınmamışlardı.

Mesut Özil temmuz ayında motor kasklı iki kişi tarafından soyulmaya çalışmıştı. Sead Kolasinac, saldırganlara silahsız karşılık vermeye çalışırken, yakındaki Türk restoranının çalışanları Özil'i korumuştu.

Mesut Özil ve Kolasinac'ın olaylardan ötürü 24 saat koruma altında olduğu belirtiliyor.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:46 
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