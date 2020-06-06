"Mesut Özil'e yapılan beyinsizlik"

Adidas'ın, 2021'de sona erecek olan ve toplamda 5 milyon Pound'luk (42.85 milyon TL) sponsorluk anlaşmasının iptal etmesinin altında Mesut'un, Alman Milli Takımı'na veda etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakınlaşması gösterilmişti. Arsenal'de forma giyen Mesut'un bu durumuyla ilgili İngiliz Daily Mail Gazetesi'nde Rob Draper imzalı bir yorum yazısı yayınlandı. Draper, ABD'de öldürülen siyahi George Floyd lehine ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşan Adidas'ın, Mesut konusunda ise adeta beyinsizce davrandığını ifade etti.



2018 Dünya Kupası sonrasında başta Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel olmak üzere Almanya'da Mesut Özil'e yapılan ırkçı saldırıları yazısında hatırlatan Draper; "Dünya Kupası sırasında göçmen karşıtı bir parti Mesut'u Dünya Kupası sırasında eve yollamak için çağrı yaptı. Mesut'un bütün bu olaylarla ilgili 'Kazanınca Alman ama kaybedince göçmen oluyorum' sözleri her şeyi ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.



