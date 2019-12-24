Mesut Özil, eğitim desteği için mühendis Kübra'nın hikayesini paylaştı - Son Dakika

İNGİLTERE Premier Ligi takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde inşaat mühendisi olarak çalışan Kübra Mutlu'nun hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi' mezunu olan Kübra ile ilgili Mesut Özil, "Hikayen için teşekkürler Kübra. Kendisi inşaat mühendisi ve iş hayatındaki cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele ediyor. Türkiye'nin mühendis kızları modern Türkiye'nin önemli bir parçası ve geleceğidir. Türk kızlarını eğitim alanında desteklemek de hepimizin görevidir" yazarak takipçileri ile paylaştı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne(TMMOB) bağlı 24 Odaya üye 90 bin kadın mühendis var. Mühendis odalarına üye olmayanlarla beraber Türkiye'de kadın mühendis sayısı ise 200 bini geçerken en çok inşaat ve ziraat mühendisi bulunuyor. Türkiye'de kadın mühendis sayısını artırmak ve kadınların iş hayatında daha etkin olması için Limak Vakfı tarafından başlatılan 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'si(TMK) kapsamında mühendislik eğitimi alan 120 öğrenci var. Kendisi de bir mühendis olan Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir'in öncülüğünde başlatılan projede üniversite programının ilk yılından itibaren sırasıyla; 40, 54, 106 ve 110 olmak üzere mühendislik bölümlerinde eğitim alan 4 yılda toplam 310 kız öğrenci burs ve destek aldı.TMK programı'ndan mezun olan 66 öğrencinin bir çoğu şu an sektörün önde gelen şirketlerinde ve önemli projelerde çalışıyor.

MESUT ÖZİL KÜBRA'NIN HİKAYESİNİ PAYLAŞTI

Projede burs desteği sağlanan mezunlar da aralarında İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi önemli projelerde görev yapıyor. Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışan 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi mezunu olan inşaat mühendisi Kübra Mutlu'nin hikayesini de instagramında 21,4 milyon takipçisi olan Arsenal'de forma giyen Mesut Özil takipçileri ile paylaştı. Kübra ile ilgili Mesut Özil, "Hikayen için teşekkürler Kübra.Kendisi inşaat mühendisi ve iş hayatindaki cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele ediyor. Türkiye'nin mühendis kızları modern Türkiye'nin önemli bir parçası ve geleceğidir. Türk kızlarını eğitim alanında desteklemek de hepimizin görevidir" yazarak takipçileri ile paylaştı.Özil'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni yorumu aldı.

TMMOB 31 ARALIK 2018 VERİLERİNE GÖRE MÜHENDİS ODALARININ KADIN ÜYE SAYISI

İnşaat Mühendisleri Odası: 13.307

Makina Mühendisleri Odası: 10.766

Çevre Mühendisleri Odası: 6.017

Fizik Mühendisleri Odası: 538

Gemi Mühendisleri Odası: 185

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası: 45

Gıda Mühendisleri Odası: 12.074

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası: 2.735

Jeofizik Mühendisleri Odası: 1.443

Jeoloji Mühendisleri Odası: 4.614

Kimya Mühendisleri Odası: 8.923

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası: 611

Meteoroloji Mühendisleri Odası: 232

Orman Mühendisleri Odası: 3.378

Petrol Mühendisleri Odası: 137

Tekstil Mühendisleri Odası: 710

Ziraat Mühendisleri Odası: 13.307