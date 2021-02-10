Fenerbahçe'nin devre arası transferi Mesut Özil, Kadıköy'deki iki maçta da sonradan oyuna girdi ve ikisinde de sarı lacivertli takım sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Medipol Başakşehir'e 2 golle kaybeden Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.
Kupada Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Mesut Özil, Fenerbahçe forması giydiği son iki maçta da galibiyet yüzü göremedi - Son Dakika Spor