Mesut Özil, Fenerbahçe forması giydiği son iki maçta da galibiyet yüzü göremedi - Son Dakika

Mesut Özil, Fenerbahçe forması giydiği son iki maçta da galibiyet yüzü göremedi

10.02.2021 00:39

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Kadıköy'de Galatasaray ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyen Mesut Özil, her iki maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Fenerbahçe'nin devre arası transferi Mesut Özil, Kadıköy'deki iki maçta da sonradan oyuna girdi ve ikisinde de sarı lacivertli takım sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir'e 2 golle kaybeden Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.

KADIKÖY'DE KAYIPLARI OYNUYOR

Kupada Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Mesut Özil, Fenerbahçe forması giydiği son iki maçta da galibiyet yüzü göremedi

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Son Dakika Spor Mesut Özil, Fenerbahçe forması giydiği son iki maçta da galibiyet yüzü göremedi - Son Dakika Spor


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