Mesut Özil, Fenerbahçe forması giydiği son iki maçta da galibiyet yüzü göremedi

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Fenerbahçe'nin devre arası transferi Mesut Özil, Kadıköy'deki iki maçta da sonradan oyuna girdi ve ikisinde de sarı lacivertli takım sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir'e 2 golle kaybeden Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.

KADIKÖY'DE KAYIPLARI OYNUYOR

Kupada Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.