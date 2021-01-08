Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı beğendi! Taraftarlar çılgına döndü - Son Dakika

Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı beğendi! Taraftarlar çılgına döndü

08.01.2021 22:53

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Mesut Özil'in ünlü şef Nusret'in "Come to Fenerbahçe" paylaşımını beğenmesi sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'nin transferde sona yaklaştığı Mesut Özil'in her sosyal medya hamlesi sarı lacivertli taraftarların dikkatini çekiyor.

Alman asıllı Türk yıldız son olarak dünyaca ünlü şef Nusret'in kişisel Instagram hesabından "Come to Fenerbahçe" notuyla yaptığı paylaşımı beğendi. Mesut'un bu hamlesi sonrası Fenerbahçe taraftarı da yıldız futbolcuya sarı lacivertli kulübe gelmesi yönünde mesaj bombardımanına tuttu.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde hem kulübü Arsenal hem de yıldız oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı beğendi! Taraftarlar çılgına döndü
Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı beğendi! Taraftarlar çılgına döndü

Mesut Özil, Fenerbahçe, Alman, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı beğendi! Taraftarlar çılgına döndü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Park halindeyken freni boşalan tır eve çarptı! Vatandaş sitem etti Survivor 2021'in birinci bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışma iki sakatlıkla başlıyor Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Yok böyle tesadüf! Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda yaşanan olay yine oldu Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Korona aşısını bulan Türk çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci bir hastalığa daha çare oluyor Türkiye'den Joe Biden yönetimine çağrı: Yaptırımlara, terör örgütleriyle iş birliğine son verin Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak
Elon Musk'ın Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı         
22:54
İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım         
22:40
Kayserispor, Fenerbahçeli Kemal Ademi ile anlaştı Kayserispor, Fenerbahçeli Kemal Ademi ile anlaştı         
22:20
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesine karşı önlem alma çağrısı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesine karşı önlem alma çağrısı         
21:30
Kocaeli'de eşine Kocaeli'de eşine "Bugün ikimiz de öleceğiz" deyip dinlenme tesisine daldı! 1 ölü, 8 yaralı         
21:08
Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı         
20:40
Alcoyano'lu futbolcular, kurada Real Madrid çıkınca büyük sevinç yaşadı Alcoyano'lu futbolcular, kurada Real Madrid çıkınca büyük sevinç yaşadı         
20:02
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi         
19:01
Karapınar'da toprağın altındaki metan gaz kaynaklı ateş paniğe neden oldu Karapınar'da toprağın altındaki metan gaz kaynaklı ateş paniğe neden oldu         
17:29
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi         
15:41
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor         
13:47
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 23:18:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı beğendi! Taraftarlar çılgına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei