Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı beğendi! Taraftarlar çılgına döndü

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Mesut Özil'in ünlü şef Nusret'in "Come to Fenerbahçe" paylaşımını beğenmesi sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'nin transferde sona yaklaştığı Mesut Özil'in her sosyal medya hamlesi sarı lacivertli taraftarların dikkatini çekiyor. Alman asıllı Türk yıldız son olarak dünyaca ünlü şef Nusret'in kişisel Instagram hesabından "Come to Fenerbahçe" notuyla yaptığı paylaşımı beğendi. Mesut'un bu hamlesi sonrası Fenerbahçe taraftarı da yıldız futbolcuya sarı lacivertli kulübe gelmesi yönünde mesaj bombardımanına tuttu. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde hem kulübü Arsenal hem de yıldız oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

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