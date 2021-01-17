Mesut Özil: Fenerbahçe'nin rüyadan gerçeğe dönüşen transferi

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, İngiliz kulübü Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olduğunu "Fenerbahçeme geldiğim için çok mutluyum" sözleriyle duyurdu.

NTV'ye açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin yeni transferi bu gece saat 00.15'te İstanbul'da olacak.

Cumartesi günü Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından tam 19.07'de atılan bir tweet'te, ünlü süperstar Tarkan'ın "Gül döktüm yollarına" şarkısının "Gel Gündüzle Gece Olalım..." sözü paylaşıldı. Şarkının devamında "Gel beraber mesut olalım" sözlerinin yer alması taraftarların dikkatini çekti.

Ardından yıldız futbolcu Mesut Özil, Twitter hesabından bu tweet'i, sarı ve lacivert kalp emojisiyle paylaştı.

Mesut'un hikayesi

Mesut Özil, 15 Ekim 1988'de Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğdu. Babası Mustafa Özil ve annesi Gülizar Özil, Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyündendi. Mustafa Özil, 6 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden ikinci nesil bir Türk göçmenlerdendi.

7 yaşında futbola DJK Westfalia 04 Gelsenkirchen takımında başlayan Mesut Özil; DJK Teutonia Schalke-Nord, DJK Falke Gelsenkirchen ve Rot-Weiss Essen takımlarının altyapılarında forma giydikten sonra 2006'da, Gelsenkirchen'le özdeşleşen Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Schalke 04'te profesyonel oldu.

2010 yılında dönemin Büyükçekmece Belediye Başkanı olan Hasan Akgün, Habertürk gazetesine yaptığı açıklamada, "Mesut'u 5 yıl önce Türkiye'ye getirdim ama Galatasaray, "Bu çocuk çok cılız. Solucan gibi" deyip beğenmedi. Beşiktaş da yüzüne bakmadı" demişti.

Mesut Özil, Schalke 04'te kadro dışı bırakıldı. Kararın nedeninin, antrenmanlara Fenerbahçe formasıyla gelmesi olduğu yolunda haberler yayımlandı.

'Ben ve ailem her zaman Türk kalacağız'

2008 yılında Werder Bremen'e transfer olan Mesut, bu takımda parlamaya başladı. Werder Bremen, 2009'da Almanya Kupası'nı ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı. Werder Bremen'deki başarısı ona Almanya milli takımının da kapılarını açtı. Mesut, Almanya'da 19 ve 21 yaş altı takımlarından sonra A milli takımın da değişmez oyuncularından biri olacaktı. 2009'da neden Türkiye yerine Almanya milli takımını tercih ettiğini ise şu sözlerle açıkladı:

"Ben bu ülkede doğup büyüdüm. Almanya formasını başarıyla giydim. Burada kendimi iyi hissediyorum. Bu nedenle Alman milli takımını seçtim.

"Ben ve ailem her zaman Türk kalacağız. Fakat doğduğum, yaşadığım ülke olan Almanya'nın formasıyla kendimi daha iyi hissediyorum."

2014'te Almanya'yla Dünya Kupası'nı kaldırdı

Kararını açıklarken "Almanya A milli takımı kadrosunda da niçin başarılı olmayayım?" diyen Mesut Özil, 92 kez Almanya milli takımının formasını giydi ve 23 gol attı. Milli takım formasıyla yaptığı asist sayısı ise 41'di. 2010'da dünya üçüncüsü, 2014'te ise dünya şampiyonu olan Almanya'nın vazgeçilmez oyuncularındandı. Öyle ki Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, 2010 ve 2014 Dünya Kupası ile 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'nın sahaya çıktığı 24 maçın tamamında Mesut'a ilk 11'de yer verdi.

Mesut Özil, Dünya Kupası şampiyonluk primini Brezilya'daki 23 hasta çocuğun ameliyat masraflarının karşılaması için bağışlamasından ötürü Laureus Medya Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Almanya milli takımını seçmesi kadar bırakması da yankı uyandırdı yıldız futbolcunun...

Panzerler, 2018 Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Son şampiyon, İsveç'i 2-1 yenmesine rağmen, Meksika'ya 1-0, Güney Kore'ye de 2-0 yenilerek ilk turda elendi. Almanya milli takım ve teknik kadrosu ülkelerinde sert şekilde eleştirildi.

Ancak Mesut Özil için milli takımı bırakma süreci esasında 14 Mayıs 2018'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu tarihte Londra'da Premier Lig'de forma giyen Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'ı kabul etti.

Mesut Özil gibi İlkay Gündoğan da Almanya formasını giyen Türkiye kökenli bir futbolcuydu. Erdoğan'la yapılan görüşme ve çekilen fotoğrafların yayımlanması, Almanya'da eleştiri konusu oldu.

Almanya Futbol Federasyonu'nun, "Erdoğan tarafından yeterince saygı görmeyen değerleri savunduğunu" açıklaması ve "Uluslararası oyuncularımızın seçim kampanyalarında manipüle edilmeleri iyi bir şey değil" ifadesine açıklamasında yer vermesi, Mesut Özil'in tepkisini çekti.

'Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim'

Erdoğan ile görüşmesinin ve çektirdiği fotoğrafın "Türkiye'nin en yüce makamına saygının gereği' oluğunu söyleyen Mesut, 2018'de milli takımı bırakma kararını açıkladı. Açıklamasında, "ırkçılığa maruz kaldığını" ve "kendisine saygısızlık yapıldığını" söyledi ve özellikle dönemin Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'e tepki gösterdi:

"Artık yetersiz ve işini düzgün yapamayan birinin günah keçisi olmayacağım.

"Almanya Futbol Federasyonu'nun üst düzey yöneticilerinin, Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Bunun için futbol oynamıyorum. Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. Ayrımcılık asla kabul edilemez."

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la) çekilen o fotoğraftan sonra benim Dünya Kupası kadrosuna alınmamı istemedi. Fakat Joachim Löw ve Oliver Bierhoff (Almanya Menajeri) arkamda durdu. Grindel gibiler için kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim. Almanya'da vergi ödememe, okullara bağışta bulunmama, milli takımla Dünya Kupası kazanmama rağmen hala toplumca kabul edilmiyor ve farklı muamele görüyorum. Alman olmak için gerekli ve benim taşımadığım kriterler mi var? Takım arkadaşlarım (Polonya kökenli) Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin, Alman-Leh olarak nitelendiğini duymadım. Öyleyse neden Alman-Türk olarak tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi?"

Erdoğan çifti nikah şahidi oldu

Mesut Özil 2019'da İstanbul'da, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'yle görkemli bir törenle evlendiğinde, çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.

Gelelim Mesut Özil'in, Real Madrid ve Arsenal'de yaşadıklarına...

Real Madrid, 2010 yılında transfer ettiği Mesut için Werder Bremen'e 18 milyon euro bonservis ücreti ödedi. Transferi dönemin Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho özellikle istemişti.

İmza töreninde "Real Madrid'de forma giyecek ilk Türk olduğum için mutluyum" diyen Mesut, 2011'de İspanya Kupası'nın kazanılmasıyla, 2012'deki La Liga şampiyonluğunda ve aynı yıl İspanya Süper Kupası zaferinde önemli rol oynadı. İspanyol devinde resmi maçlardaki istatistikleri 159 maçta 27 gol ve tam 82 asistti.

Mourinho'nun Mayıs 2013'te Real Madrid'den ayrılarak eski kulübü Chelsea'ye dönmesi, Mesut Özil için de İspanyol kulübünde sonun başlangıcı oldu.

Mourinho'dan sonra Wenger'le çalıştı

İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulüplerinden Arsenal Eylül 2013'te aynı yıl 47 milyon euro ile kulüp tarihinin en yüksek bonservis ücretini ödeyerek Mesut'u transfer etti. Arsenal, 2014 ve 2015 yıllarında Menajer Arsene Wenger yönetiminde İngiltere Federasyon Kupası'nı kazandı.

2018'de Arsenal ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Mesut'un haftalık brüt kazancı 350 bin sterline yükseldi.

Yıldız futbolcu, 2019'da sahalardaki performansından çok, saha dışındaki iki gelişmeyle haber oldu.

Önce Temmuz ayında takım arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı kişilerin saldırısına maruz kaldı. Kolasinac bir araçtan atlayarak motosikletle yaklaşan maskeli saldırganları uzaklaştırdı, saldırganlar ona bıçak salladı, Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, bir Türk restoranına sığındı.

Uygur Türkleri için 'eziyetlere direnen mücahitler' dedi

Mesut Özil, Aralık 2019'da ise Instagram hesabındaki paylaşımında, Uygur Türklerini, "eziyetlere direnen mücahitler" olarak nitelendirdi. "Kuranlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun" şeklindeki ifadeleri, Çin'in tepkisini çekti. Bazı Arsenal taraftarları, Mesut'un sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Arsenal kulübü ise açıklamasında "Bu içerik Özil'in kişisel yorumudur" dedi.

Koronavirüs salgını döneminde maaşında indirim yapmayı reddetmesi sonrası ise 2020-21 sezonunda Mesut, Arsenal'in Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı.

Mesut Özil Arsenal formasıyla, 254 maçta 44 gol attı ve 75 asist yaptı. Daha önce 2021'de sözleşmesi bitene kadar Arsenal'de kalacağını söylemişti.

Başkan Ali Koç, 'Gerçekleşmesi zor bir rüya' demişti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçen ay yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in transferi için "Gerçekleşmesi zor bir rüya" demişti.

Transferde en önemli katkıyı Mesut Özil'in yakın arkadaşı da olan ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın yaptığı bildiriliyor.

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den alacağı ücret bilinmiyor. Demirören Haber Ajansı (DHA) ise Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzalayan Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını Arsenal'in ödeyeceğini, yeni sezonda 2,5 milyon euro imza parası alacağını ve yılda 5 milyon euro kazanacağını yazdı.

Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinin, geçen yıl doğan kızları Eda'yla birlikte İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdıkları villada yaşayacakları bildiriliyor.