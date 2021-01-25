Mesut Özil, G.Saray derbisine yetişecek mi? Erol Bulut taraftarın merakla beklediği soruyu yanıtladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-0 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçını değerlendirdi.

Bulut, maçla ilgili "3 puanı aldığımızdan dolayı mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. 3-0 kazandık ama bir o kadar da kaçırdığımız pozisyonlar var. Kalemizde çok pozisyon vermedik. Baskılı oynamaya çalıştık. Defans anlamında rakibe şans vermemeye çalıştık. Pas üzerine oyunumuzu kurmaya çalıştık. Bunu da çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Daha önce yazıldığı gibi ortalarla değil, paslarla dikine ataklarla pozisyon bulduk. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Yeni transferlerle ilgili de konuşan genç teknik adam, "Futbolcularımız hep aralıklı geldi, yeni katılanlar oldu. Szalai'yi aramıza kattık, bugün de bize katkısı oldu. Mesut da aramıza katıldı. Eski takımında uzun süre oynamadı ama istediğimiz seviyeye getirip en kısa zamanda aramıza katacağız" dedi.

"BEKLEYİP GÖRÜN"

Erol Bulut, Mesut Özil'in Galatasaray maçında görev alıp almayacağı şeklinde yöneltilen soruya ise "Bekleyip görün" şeklinde cevap verdi.