Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Serdar Aziz takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almayan Mesut Özil'in tedavisine başlandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mesut Özil'in bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor.
Son Dakika › Spor › Mesut Özil hastalandı! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı - Son Dakika Spor