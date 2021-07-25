Mesut Özil hastalandı! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serdar Aziz takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almayan Mesut Özil'in tedavisine başlandı.

YARIN GENÇLERBİRLİĞİ

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mesut Özil'in bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor.