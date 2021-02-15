Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı - Son Dakika

Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı

15.02.2021 09:09
Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı, System.String[]

Fatih Karagümrük maçında İstiklal Marşı'nı okumadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, Gara şehitlerini unutmadı. Sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşan yıldız futbolcu, "Milletimizin başı sağ olsun" notunu düştü.

Terör örgütü PKK'nın sözde üs bölgesi Gara'ya 10 Şubat'ta başlatılan harekat sona erdi. Harekatta 53 terörist etkisiz hale getirilirken, bir mağarada tutulan 13 asker, polis ve sivil ise hain terör örgütü tarafından katledildi.

MESUT ÖZİL: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Olayın yankıları sürerken birçok isim sosyal medyadan terör örgütünü lanetledi. Konuya duyarsız kalmayanlardan biri de Fenerbahçe'nin Alman asıllı yıldızı Mesut Özil'di. Sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşan yıldız futbolcu, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. Özil'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı

İSTİKLAL MARŞI GÖNDERMESİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları da gönderinin altına yaptıkları yorumlarda Mesut Özil'in Fatih Karagümrük maçında İstiklal Marşı'nı okumamasına atıfta bulundu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

- Bir de bizim milli marşı söylesen. Ama yine de bir Galatasaraylı olarak senden gurur duyuyorum.

- Bir Trabzonsporlu olarak söylüyorum ; İşte seni bu yüzden sevmiyorlar.

- Sen adamsın adam. Devrek Belediyesi önünde 2011 yılında görmüştüm o an dedim ki ne kadar temiz bir insan, tamda düşündüğüm gibi vatansever dini hassasiyetleri olan tertemiz bir insanmışsın, rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Amin. Beni de yanıltmadığın için teşekkür ederim.

- Fatih Altaylı atabilmiş mi acaba şöyle bir tweet?

- Fenerbahçe'yi sevmem ama sen iyi birisin inanıyorum.

- Burak Yılmaz'ın paylaşım yaptığını gören var mı?

Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı

Fatih Karagümrük, İstiklal Marşı, Mesut Özil, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı - Son Dakika Spor


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