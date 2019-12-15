Mesut Özil'in açıklaması Çin'i korkuttu - Son Dakika
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Mesut Özil'in açıklaması Çin'i korkuttu

6 saat önce

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Arsenal forması giyen Mesut Özil'in, Çin'de zulüm gören Uygur Türkleriyle ilgili açıklaması nedeniyle Arsenal - Manchester City karşılaşmasını yayınlamayacağını duyurdu.

Mesut Özil'in açıklaması Çin'i korkuttu, System.String[]

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Arsenal forması giyen Mesut Özil'in, Çin'de zulüm gören Uygur Türkleriyle ilgili açıklaması nedeniyle Arsenal - Manchester City karşılaşmasını yayınlamayacağını duyurdu.

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in, Çin'in Uygurlara yönelik zulmünü gündeme getiren açıklamaları maç yayınını iptal ettirdi. Çin Merkez Televizyonu (CCTV), daha önce yayınlanması planlanan Arsenal - Manchester City karşılaşmasını, Mesut Özil'in açıklamaları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. CCTV, maç saatinde Wanderers - Tottenham maçının tekrarını göstereceğini belirtti.

Arsenal Kulübü ise Özil'in ifadeleriyle ilgili sosyal medya hesabından Çince yaptığı açıklamada, "Yayımlanan içerik Özil'in şahsi fikridir" ifadesini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, cuma günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Çin'in Doğu Türkistan bölgesindeki Uygurlara destek vermiş ve Müslüman ülkeleri Çin yönetimine karşı seslerini yükseltmedikleri gerekçesiyle eleştirmişti. Özil, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kur'anlar yakılıyor. Camiler kapatılıyor. Medreseler yasaklanıyor. Din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkekler ile evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür."

(Mehmet Koca/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Manchester City, Mesut Özil, Arsenal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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